El analista político Esteban Román: “El Gobierno mexicano no va en contra de sus miembros cuando se les involucra con el crimen”

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de mayo, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al analista político Esteban Román, con quien conversó sobre las más recientes acusaciones por parte de la Administración del presidente Donald Trump contra varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno mexicano por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“La estrategia del gobierno mexicano es evidente: aparentar que México quiere responder a estas acusaciones. […] Lo que ha hecho el gobierno mexicano siempre que se involucra a uno de sus miembros es darle la vuelta a la discusión, llevar por otro camino las acusaciones, y en este momento creo que lo que van a intentar es proteger al gobernador acusado Ruben Rocha Moya en la medida de lo posible. Porque él lo que ha dicho implícitamente es que si el cae caerán otros. […] México no ha mostrado la disposición o capacidad de atender este tipo de casos por su cuente, de ir en contra de altos miembros del partido del Gobierno para atender el vínculo con el crimen organizado que tienen”, dijo Román.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.