Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP por "interés nacional"

Sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) AFP .

Publicado por Alejandro Baños 28 de abril, 2026

Emiratos Árabes Unidos (EAU) se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir del 1 de mayo.

El país anunció su decisión a través de un comunicado emitido por WAM, la agencia de noticias estatal de EAU.

"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional", indicó.

Además, agregó que se trata de una elección que busca "concentrar nuestros esfuerzos en lo que dicta nuestro interés nacional" después de que EAU "aportó contribuciones importantes y consintió sacrificios aún mayores en el interés de todos".

EAU ingresó en la OPEP en 1967, siete años después de su fundación. Es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo.

En la actualidad, la organización está conformada por 12 miembros: Arabia Saudí, Irak, EAU, Kuwait, Irán, Nigeria, Libia, Argelia, Venezuela, República del Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial.

En 2016, la OPEP forjó una alianza con otros diez países -Rusia, Kazajstán, Azerbaiyán, Malasia, México, Bahrein, Brunei, Omán, Sudán y Sudán del Sur- llamada OPEP+.

El objetivo fue limitar la oferta y apoyar los precios frente a los desafíos que todavía plantea la competencia de Estados Unidos.