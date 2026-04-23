¿Quién será el candidato demócrata a la presidencia? Ocasio-Cortez sigue ganando puntos

23 de abril, 2026

Las encuestas continúan situando a Kamala Harris y Gavin Newsom como los favoritos para la campaña presidencial demócrata. Sin embargo, Alexandria Ocasio-Cortez sigue consolidándose y mostrando que las ideas más radicales tienen una fuerte presencia entre los votantes demócratas. Otro asunto que asombra respecto a los recientes sondeos, es que los votantes demócratas parecen considerar a la exvicepresidente Harris y al gobernador Newsom como figuras moderadas.

Según la más reciente encuesta de Echelon Insights, Harris tiene el 22 % de la intención de voto, seguida muy de cerca por Newsom con un 21 %. Después se ubican Pete Buttigieg, con un 12 %, y Ocasio-Cortez, con un 10 %.

Aunque Harris y Newsom le llevan alrededor de 10 puntos a Ocasio-Cortez, la congresista de Nueva York tiene una historia política mucho más corta y es bastante más joven que esos dos líderes del partido azul. Además, tras el fenómeno Mamdani, quien logró humillar al establishment demócrata en Nueva York, para algunos, la energía y la combatividad de Alexandra Ocasio-Cortez podrían terminar dándole ventaja sobre viejos lobos de la política, ya sea para una candidatura presidencial, o para liderar el partido.

Una encuesta de Yale Youth Poll de primavera de 2026 muestra que, aunque AOC no lidera el conjunto del electorado demócrata, si lidera entre los votantes menores de 34 años. Entre los votantes más a la izquierda, Ocasio-Cortez también le gana a los demás candidatos, según un sondeo nacional realizado por el Manhattan Institute.

Además, según ese informe del Manhattan Institute los moderados se inclinan por Kamala Harris con un 24 % de preferencia, y por Gavin Newsom con 21%; otro asunto que llama la atención. Al parecer, el votante promedio demócrata considera a estos dos líderes que defienden ideologías radicales en cuanto a cuestiones como el cambio de género y otros asuntos culturales, como moderados.

La encuesta de Echelon Insights también muestra que el 42 % considera que el partido demócrata debería desplazarse hacia el centro político, frente a un 24 % que prefiere un giro más hacia la izquierda. En tanto que un 18 % opina que la posición actual es adecuada, lo que sugiere una inclinación hacia la moderación, pero que puede ser relativa. ¿Qué es moderado para el 42 % que pide un giro al centro? Estas cifras por sí mismas no muestran moderación en un sentido objetivo, sobre todo cuando los "moderados" ven a Harris como su opción.

Cuando se preguntan asuntos que nos pueden explicar mejor qué políticas quieren los votantes demócratas, el panorama es preocupante, en tanto que indica que los votantes demócratas están adoptando posturas más izquierdistas y confrontativas. El 68 % de los demócratas se identifica con el concepto de “socialismo democrático”, definido en el la encuesta como un sistema en el que el Gobierno garantiza las necesidades básicas. Además una abrumadora mayoría, el 86 % de los encuestados, considera que el Partido Demócrata debería adoptar una postura más combativa que la actual, incluyendo un 62 % que se inclina específicamente por un enfoque mucho más confrontativo

A dos años de las elecciones, todavía hay un amplio margen para que las encuestas cambien, pero por ahora parece que el partido Demócrata crece en posturas socialistas y confrontacionales, mientras que una de sus líderes más jóvenes y más extremas, se posiciona en el cuarto lugar en las encuestas. Además, los candidatos que lideran entre los votantes moderados, están todavía muy alejados de lo que era el partido Demócrata tradicional y racional.