"Hasta la liberación de Palestina": los socialistas demócratas estadounidenses atacan a Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de octubre, 2025

Los Socialistas Demócratas de América emitieron el lunes una combativa declaración sobre Israel, prometiendo seguir promoviendo su aislamiento a pesar del alto el fuego con Hamas.

El acuerdo mediado por Estados Unidos es el "fin de esta etapa intensificada del genocidio", pero "no pondrá fin al asalto de Israel al pueblo palestino ni al robo y ocupación de tierras palestinas", escribió la DSA en un comunicado.

La Cámara de Representantes tiene tres miembros que también son miembros de DSA en Rep. Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Rashida Tlaib de Michigan y Greg Casar de Texas. Zohran Mamdani, el favorito en la carrera por la alcaldía de Nueva York, también es miembro de DSA.

La declaración de la DSA se hace eco de la retórica ultranacionalista palestina, utilizando el término en árabe "AlThawabit" ("derechos nacionales inviolables de los palestinos"), que significa insistencia en revertir la estatalidad judía introduciendo en Israel a millones de descendientes de árabes que huyeron del Israel pre-estatal en la Guerra de Independencia de 1948-49.

"La DSA defiende las plenas libertades y la autodeterminación del pueblo palestino,incluyendo el fin de la colonización y ocupación israelí de todas las tierras árabes, la igualdad y el derecho de todos los refugiados a regresar a sus hogares y propiedades. Afirmamos, en consonancia con AlThawabit (los derechos inviolables de los palestinos) y el derecho internacional", reza la declaración, titulada "Hasta la liberación palestina".

Los activistas antiisraelíes suelen referirse a la desaparición de Israel como Estado judío como la única "liberación" aceptable de los palestinos, incluidos unos dos millones de árabes con ciudadanía israelí.

La declaración también afirma que la DSA "defiende el derecho de los palestinos a resistir la ocupación para garantizar la justicia y la dignidad" La resistencia palestina es a menudo sinónimo de ataques terroristas contra civiles.

La declaración de los Socialistas Democráticos de América enumera varios proyectos destinados a aislar y boicotear a Israel que la DSA ha defendido en los últimos meses y años.

"Romperemos los engranajes de la maquinaria de guerra imperial estadounidense que permite a Israel y detendremos el flujo de armas y petróleo para garantizar que nuestros camaradas puedan resistir su opresión, deshacerse de la ocupación y, con dignidad, autodeterminar libremente su futuro", reza la declaración.

© JNS.