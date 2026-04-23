México y Washington intercambian reclamos tras la muerte de dos agentes estadounidenses

Karoline Leavitt en la sala de prensa de la Casa Blanca/ Andrew Caballero- Reynolds AFP.

Publicado por Williams Perdomo 23 de abril, 2026

El Gobierno mexicano y la Casa Blanca se enfrentaron el miércoles por la muerte de dos estadounidenses en relación con una redada antidrogas, después de que medios estadounidenses informaran que los funcionarios eran personal de la CIA.

Los dos estadounidenses fallecieron en un accidente automovilístico el domingo en el estado norteño de Chihuahua. Dos investigadores mexicanos también murieron en el choque.

La cadena CBS y otros medios estadounidenses informaron que los dos estadounidenses, cuyas identidades no han sido reveladas, trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El embajador de Estados Unidos en México declaró el domingo que se trataba de empleados de la embajada estadounidense que fallecieron en un accidente automovilístico.

El miércoles, la presidente Claudia Sheinbaum declaró que el Gobierno federal estaba investigando si habían estado operando en una operación de seguridad interna sin autorización.

"Evidentemente, los militares desconocían que había personas participando que no eran ciudadanos mexicanos... que había extranjeros participando en la operación", declaró Sheinbaum a los periodistas.

"Esto es algo que los mexicanos no deberían tomar a la ligera."

En Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump cree que "un poco de compasión por parte de Claudia Sheinbaum valdría la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron".

La administración Trump "quiere ver una mayor cooperación", afirmó.

El fiscal del estado de Chihuahua informó que los estadounidenses regresaban de una redada a laboratorios clandestinos de drogas cuando su automóvil, que formaba parte de un convoy de cinco vehículos, se salió de la carretera y cayó a un barranco. En el convoy también viajaban soldados y miembros de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

Según el fiscal César Jauregui, los agentes estadounidenses abatidos eran "oficiales instructores" que "estaban realizando tareas de entrenamiento" en el marco de la cooperación antidrogas.