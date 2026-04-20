El Comité de Ética de la Cámara de Representantes reafirma su compromiso con la tolerancia cero frente al acoso sexual en el Congreso

Publicado por Carlos Dominguez 20 de abril, 2026

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes, integrado por cinco republicanos y cinco demócratas y que opera de manera bipartidista, emitió un comunicado este lunes en el que reafirma su compromiso de mantener un entorno laboral en el Congreso libre de acoso sexual, discriminación y conducta inapropiada, y destaca su historial de investigaciones y transparencia pública en estos casos.

El documento, firmado por el presidente del Comité, el republicano Michael Guest (MI), y el miembro de rango Mark DeSaulnier (CA), junto con los demás miembros bipartidistas, enfatiza que "debe haber tolerancia cero ante el acoso sexual, la conducta indebida o la discriminación en los pasillos del Congreso o en cualquier entorno laboral".

Historial de investigaciones y transparencia

El Comité recordó que tiene una larga trayectoria investigando alegaciones de acoso sexual contra miembros de la Cámara, desde conductas que podrían constituir delitos penales hasta violaciones de las normas de conducta oficial. Desde su creación en 1967, ha examinado más de una docena de casos en sus primeros 40 años y, desde 2017, ha iniciado 20 investigaciones relacionadas con alegaciones de acoso sexual por parte de miembros.

"Cuando el Comité ha encontrado que un miembro incurrió en conducta sexual indebida o fomentó un ambiente donde esta ocurrió, ha hecho públicas sus conclusiones", señala el comunicado. El Comité aplica un estándar más alto que el mero cumplimiento de las leyes penales o civiles: incluso conductas que no alcancen el umbral legal pueden violar el Código de Conducta Oficial de la Cámara.

El primer caso registrado en los archivos del Comité ocurrió hace cincuenta años con el representante Wayne L. Hays, quien renunció antes de que concluyera la investigación. En varios casos a lo largo de la historia, el Comité perdió jurisdicción debido a renuncias o retiros de los involucrados.

Mecanismos de denuncia y reformas

El Comité aclaró que no maneja demandas civiles ni participa en acuerdos o indemnizaciones por acoso sexual. Esas reclamaciones se tramitan a través de la Oficina de Derechos Laborales del Congreso (OCWR) y la Oficina de Defensa de Empleados (OEA) puede asistir al personal de la Cámara.

En 2018, el Comité impulsó la aprobación de la Ley de Reforma de la CAA, que obliga a referir automáticamente al Comité cualquier reembolso de indemnizaciones por acoso sexual pagadas con fondos del Tesoro de EEUU, y exige su publicación. Desde entonces, no se ha notificado al Comité ningún caso de este tipo.

Cualquier persona, ya sea empleada de la Cámara o no, que haya sido víctima o tenga conocimiento de acoso sexual por parte de un miembro o personal de la Cámara puede presentar una queja directamente en el sitio web del Comité. El comunicado insta a las víctimas y testigos a utilizar estas vías de denuncia.