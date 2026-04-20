Tres muertos en un ataque de EEUU contra una "narcolancha" en el Caribe

Publicado por Williams Perdomo 20 de abril, 2026

El ejército de Estados Unidos confirmó este domingo la muerte de tres personas en un ataque contra una embarcación presuntamente usada para narcotráfico en el Caribe.

La Administración del presidente Donald Trump insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que llama "narcoterroristas" en Hispanoamérica, y desde septiembre pasado empezó a atacar embarcaciones presuntamente usadas para el narcotráfico.

El Comando Sur, responsable de las fuerzas de Washington en la región, dijo que realizó un "ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas".

Autoridades estadounidenses han informado de al menos seis de estos ataques en abril, lo que eleva el saldo total de personas muertas en estas operaciones a alrededor de 180, según un recuento de la AFP.