Trump afirma que el régimen iraní "ha aceptado totalmente" renunciar a sus ambiciones nucleares: "Estamos muy cerca de lograr un acuerdo"

Publicado por Carlos Dominguez 17 de abril, 2026

El presidente Trump declaró este jueves que Irán ha aceptado renunciar a cualquier ambición de desarrollar un arma nuclear y que las negociaciones para poner fin al conflicto están "muy cerca" de culminar un acuerdo. El mandatario también expresó que su disposición de viajar personalmente a Islamabad, Pakistán, para firmar el pacto si se concreta.

Al hablar con periodistas frente a la Casa Blanca antes de partir hacia Las Vegas, Trump mostró un marcado optimismo. "Teníamos que asegurarnos de que Irán nunca obtenga un arma nuclear", afirmó el presidente, y añadió: "Han aceptado totalmente eso. Han aceptado casi todo".

El presidente también dijo que Irán ha aceptado entregar el stock de uranio enriquecido que queda tras los ataques estadounidenses. "Han aceptado devolvernos el polvo nuclear", dijo Trump. "Está muy bajo tierra debido al ataque que realizamos con el bombardero B‑2".

Trump reivindica la eficacia del bloqueo y su papel central en las negociaciones

Trump atribuyó el cambio de postura de Teherán al bloqueo impuesto esta semana sobre los puertos iraníes, señalando que esa presión está empujando al régimen a retomar las negociaciones para un posible acuerdo.

"El bloqueo es increíble: no están haciendo ningún negocio", dijo el presidente, y añadió que "se mantiene muy firme" a medida que avanzan las negociaciones.

"Estamos muy cerca de lograr un acuerdo con Irán", dijo Trump.

Pakistán, que ha estado mediando entre ambas partes, se espera que acoja la próxima ronda de conversaciones, y el presidente dijo que consideraría viajar allí si se alcanza un acuerdo. "Yo iría a Pakistán", dijo Trump. "Si se firma un acuerdo en Islamabad, podría ir. Me quieren allí".

Por el momento, el régimen de los Ayatolás no ha confirmado públicamente esa afirmación.