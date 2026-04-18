El Gobernador de Utah ordena una investigación contra jueza de la Corte Suprema estatal por presunta relación inapropiada

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de abril, 2026

El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, pidió este viernes una investigación independiente sobre la jueza de la Corte Suprema de dicho estado, Diana Hagen, tras acusaciones de que podría haber mantenido una relación inapropiada con un abogado vinculado a un importante caso de redistribución de distritos. Junto a Cox, varios legisladores de Utah también pidieron la apertura de la investigación tras las acusaciones planteadas por el exesposo de la jueza, quien llegó a afirmar que Hagen había enviado mensajes de texto “inapropiados” al abogado David Reymann, quien formó parte de un fallo unánime de la Corte Suprema de Utah en julio de 2024 que anuló un mapa congresional apoyado por los republicanos, logrando que un escaño pasar a manos demócratas.

Las acusaciones surgieron a través de una queja formal presentada por un abogado que representa al esposo de Hagen ante el presidente del tribunal, Matthew Durrant, y la Comisión de Conducta Judicial del estado. Si bien tanto la juez como Reymann han negado cualquier tipo de irregularidad, la comisión revisó la queja y decidió no avanzar con más acciones tras una investigación preliminar. Según informes locales, la investigación ha logrado determinar que Hagen y su esposo comenzaron a discutir el divorcio en septiembre de 2024, y que, si bien ambos tuvieron interacciones relacionadas con Reymann a finales de ese año, la juez no se reunió a solas con el abogado hasta 2025.

En un comunicado público, Hagen insistió en que no tuvo ningún conflicto de interés en el caso y explicó las diferentes medidas que ha tomado en respuesta a las acusaciones en su contra. “Mi última participación en el caso de redistribución de distritos fue en octubre de 2024. Me inhibí voluntariamente de todos los casos que involucraban al señor Reymann en mayo de 2025, y mi inhibición quedó reflejada en la opinión del tribunal del 15 de septiembre de 2025 en el caso League of Women Voters. Tomé medidas rápidas, prudentes y transparentes en respuesta a las acusaciones hechas por mi exesposo, incluyendo informarlas yo misma a la Comisión de Conducta Judicial y presentar una declaración jurada. La Comisión de Conducta Judicial revisó recientemente el asunto, desestimó la queja y cerró el caso. Sigo comprometida con mantener los más altos estándares de ética judicial, integridad e imparcialidad”.