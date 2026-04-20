El keniata John Korir revalida el título en el maratón de Boston

El atleta keniata John Korir celebra su victoria en el maratón de Boston 2026 AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 20 de abril, 2026

(AFP) El keniata John Korir logró este lunes su segunda victoria consecutiva en el maratón de Boston, con un esprint devastador en los últimos metros que le valió su cuarto triunfo consecutivo en maratones, además de un nuevo récord del recorrido.

El vigente campeón en la ciudad estadounidense, de 29 años, esperó el momento oportuno antes de distanciarse del etíope Milkesa Mengesha tras 20 millas para terminar con un tiempo de 2h01:52.

El tiempo de Korir pulverizó el anterior récord del recorrido, de 2h03:02 establecido por Geoffrey Mutai en 2011.

El campeón mundial de Tanzania, Alphonce Simbu, terminó segundo con un tiempo de 2h02:47, superando al keniata Benson Kipruto en un esprint en la recta final.