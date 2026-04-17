Clarence Thomas arremete contra el progresismo moderno: "Busca reemplazar las premisas básicas de la Declaración de Independencia"

Publicado por Carlos Dominguez 17 de abril, 2026

El juez de la Corte Suprema Clarence Thomas lanzó una dura crítica al progresismo moderno durante un discurso pronunciado este miércoles en la Universidad de Texas en Austin.

Durante su intervención, Thomas describió esta filosofía política como una amenaza existencial a los principios fundacionales de la nación, con motivo de la conmemoración del 250 aniversario de la firma de la Declaración de la Independencia.

El magistrado, el más longevo de la alta corte, instó a las nuevas generaciones a recuperar y defender los valores de los fundadores, que según él han "caído en desgracia" en las últimas décadas. "Si no nos ponemos de pie y tomamos posesión de nuestro país, y asumimos responsabilidad por él, estamos dejando lentamente que otros controlen cómo pensamos y qué pensamos", advirtió Thomas.

En el centro de su intervención, el juez conservador trazó una línea directa entre el progresismo actual y un alejamiento del significado original de la Constitución. "El progresismo busca reemplazar los principios básicos de la Declaración de Independencia y, por lo tanto, la base de nuestro sistema de Gobierno".

Thomas explicó que esta filosofía sostiene que los derechos y la dignidad humana no provienen de Dios, sino del propio Gobierno, lo que exige de los ciudadanos "una sumisión y debilidad incompatibles con una Constitución basada en el origen trascendente de nuestros derechos".

Thomas concluyó con un llamamiento optimista y enérgico a la acción, especialmente dirigido a los estudiantes de derecho presentes:

"En mi opinión, debemos encontrar en nosotros el mismo nivel de valentía que tuvieron los firmantes de la Declaración para poder hacer por nuestro futuro lo que ellos hicieron por el suyo".

Según Thomas, la durabilidad de la democracia estadounidense depende de ello.