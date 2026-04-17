“Está destruyendo la ciudad”: Trump arremete contra Mamdani por su plan de impuestos a segundas viviendas

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de abril, 2026

El presidente Donald Trump arremetió este jueves contra el alcalde socialista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, por su controversial propuesta de impuesto dirigida a segundas viviendas de alto valor. En una publicación a través de su cuenta oficial de Truth Social, acusó al líder demócrata de impulsar políticas que podrían perjudicar el futuro de la ciudad. “Lamentablemente, el alcalde Mamdani está DESTRUYENDO Nueva York. ¡No tiene ninguna oportunidad! Estados Unidos no debería contribuir a su fracaso. Solo empeorará. Las políticas de IMPUESTOS, IMPUESTOS, IMPUESTOS son TOTALMENTE ERRÓNEAS. La gente se está yendo. Deben cambiar su forma de actuar, Y RÁPIDO. La historia ha demostrado que estas ‘COSAS’ simplemente NO FUNCIONAN. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió el mandatario republicano.

Tras su victoria en las elecciones de la Gran Manzana, Trump y Mamdani han mantenido una relación de inesperados altibajos en los que, si bien se han logrado materializar claros choques entre los dos líderes, también han protagonizado momentos de cordialidad. Mientras que en algunas ocasiones Mamdani ha calificado a Trump como un déspota, y el presidente lo ha llamado comunista, han encontrado en ocasiones algunos puntos de coincidencia e incluso han tenido reuniones positivas y de buen tono en la Casa Blanca.

La propuesta de Mamdani, la cual fue presentada junto a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, impondría un impuesto a las segundas viviendas en la ciudad valoradas en más de 5 millones de dólares. Hochul defendió el plan argumentando que los propietarios más ricos deben asumir una mayor parte de la carga. “Si puedes permitirte una segunda vivienda de 5 millones de dólares que permanece vacía la mayor parte del año, puedes permitirte contribuir como cualquier otro neoyorquino”, afirmó en un comunicado.

A pesar de esto, no han sido pocos los críticos de esta medida, al asegurar que los efectos serían negativos a largo plazo. Dichas críticas se unen a un sinfín de objeciones sobre algunas de las propuestas de Mamdani, quien a lo largo de su corta carrera política se ha caracterizado por ser un populista de extrema izquierda con simpatías por algunos de los peores regímenes de Occidente, incluyendo los de Cuba y Venezuela.