Trump pone fin a la incertidumbre en los CDC y nomina a la Dra. Erica Schwartz como nueva directora

Publicado por Joaquín Núñez 16 de abril, 2026

Donald Trump nominó a la Dra. Erica Schwartz para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Schwartz, quien sirvió durante años en la Armada, cuenta con una amplia experiencia en distintos sectores del Gobierno. Por ejemplo, fue subdirectora general de salud pública durante la pandemia de COVID-19 y trabajó durante 24 años en el Cuerpo de Oficiales Comisionados del Servicio de Salud Pública.

La cabeza de los CDC es un puesto que no ha tenido mucha estabilidad durante la segunda Administración Trump. En julio de 2025, Susan Monarez fue confirmada por el Senado como directora de los CDC. La científica fue despedida en agosto y duró menos de un mes en el cargo. Fue la segunda opción del presidente para el puesto, ya que fue nominada después de que el excongresista David Weldon no lograra reunir suficientes apoyos entre los republicanos del Senado.

Desde la salida de Monarez, el cargo fue ocupado primero por Jim O'Neill y actualmente por Jay Bhattacharya, director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Con la nominación de Schwartz, el presidente espera cubrir lo antes posible un puesto clave en materia de salud.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump destacó la experiencia de Schwartz, quien participó en la primera Administración Trump como subdirectora de salud pública. Además, sirvió en la Armada y ocupó varios cargos en la Guardia Costera, entre ellos directora médica y jefa de servicios de salud.

"Me complace anunciar la nueva dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Es un honor para mí nombrar a la Dra. Erica Schwartz, médica, licenciada en Derecho y máster en Salud Pública, una profesional de extraordinario talento, como directora de los CDC", escribió Trump.

"Erica se graduó en la Universidad de Brown, donde cursó sus estudios universitarios y de medicina, y desarrolló una distinguida carrera como doctora en medicina en el Ejército de los Estados Unidos, la fuerza más grande y poderosa del mundo, para luego ocupar el cargo de subdirectora general de Sanidad durante mi primer mandato", añadió.

Además, el presidente anunció al equipo que acompañará a Schwartz en los CDC: Sean Slovenski, Jennifer Shuford y Sara Brenner.

Robert Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, celebró la nominación de la Dra. Schwartz: "Espero con interés trabajar juntos para restaurar la confianza, la responsabilidad y la integridad científica en los CDC para que podamos devolverlos a su misión fundamental y hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable".