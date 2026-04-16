Hunter Biden se muda al extranjero en medio de problemas legales y financieros

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de abril, 2026

La cadena conservadora Fox News reveló este miércoles que Hunter Biden se habría mudado a otro país, en medio de sus numerosos problemas financieros y legales. El medio detalló que, durante una presentación judicial del 6 de abril, relacionada con una disputa civil por honorarios legales impagos, salieron a la luz numerosos detalles sobre la actual situación del hijo del expresidente demócrata Joe Biden. En dicho momento, su abogado, Barry Coburn, confirmó la mudanza de Hunter al asegurar que "El señor Biden vive en el extranjero. No puede pagar a sus abogados actuales".

La presentación legal fue entregada en un tribunal civil de Washington DC por el bufete Winston & Strawn LLP, el cual ya había representado al hijo del expresidente en varios casos penales de alto perfil, entre los cuales se incluyen un caso por delito grave relacionado con armas en Delaware y un proceso por delitos fiscales en California. A pesar de su supuesto traslado al extranjero, Biden fue visto recientemente en Estados Unidos, luego de que varias fotos compartidas por su hermana Ashley Biden lo mostraran pasando el fin de semana de Pascua con familiares en la localidad californiana de Santa Ynez.

Si bien no se ha revelado el país exacto donde actualmente estaría residiendo Biden, Fox News explicó que el hijo del exmandatario demócrata había mencionado previamente haber pasado tiempo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde nació su esposa, Melissa Cohen Biden. Durante una aparición en noviembre en The Wide Awake Podcast, Hunter explicó: "Cuando todo el tema político y personal llegó a su fin en los últimos seis meses, siempre había prometido que pasaríamos algo de tiempo aquí. Estamos tratando de estar entre Ciudad del Cabo y Estados Unidos, yendo y viniendo". También elogió la ciudad sudafricana al comentar: "Me he enamorado completamente de Ciudad del Cabo. Ustedes no saben lo bien que lo tienen aquí. Es la ciudad más hermosa del mundo".

Biden, quien se ha visto en el centro de la polémica durante los últimos años tanto por sus problemas financieros como personales, fue protagonista de una nueva controversia el pasado jueves tras asegurar que estaría dispuesto a enfrentarse a los hijos mayores del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, en un posible combate de jaula. En un video de Instagram, el hijo del expresidente detalló que la idea surgió tras ser contactado por el youtuber Andrew Callaghan, quien le planteó la posibilidad de organizar la pelea entre Hunter y los dos hijos de Trump como uno de los eventos principales de su gira “Carnival”.