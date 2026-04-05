El Papa León XIV pide "elegir la paz" en su primer mensaje de Pascua

Publicado por Diane Hernández 5 de abril, 2026

El papa León XIV hizo un llamado este domingo a "elegir la paz" y denunció la indiferencia ante la guerra, en su primer mensaje de Pascua desde su elección en mayo de 2025, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Medio.

Celebración en el Vaticano

En la plaza de San Pedro, adornada con millas de flores y bañada por un sol radiante, León XIV celebró la misa de Pascua acompañado de trompetas y cantos litúrgicos. Durante su tradicional bendición "urbi et orbi" —"a la ciudad y al mundo"— el pontífice criticó la apatía ante los conflictos:

"Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos", afirmó el Papa según la AFP.

Rompiendo con la tradición de sus predecesores, no mencionó ningún país específico en crisis. Además, anunció una vigilia de oración por la paz para el 11 de abril en la plaza de San Pedro. Desde el balcón central de la basílica, deseó "Felices Pascuas" a la multitud en diez idiomas, entre ellos árabe, chino, polaco y español.

La sombra del conflicto en Oriente Medio

Durante la Semana Santa, el conflicto regional ha marcado las celebraciones. En Jerusalén, las liturgias en la basílica del Santo Sepulcro se celebraron a puerta cerrada debido a restricciones de seguridad tras el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero. La policía israelí controlaba el acceso a los pocos fieles autorizados.

En Dubái, las misas están suspendidas desde el viernes por directrices del Gobierno, y en Damasco las celebraciones se limitaron al interior de las iglesias debido a las tensiones en la región.

Llamados diplomáticos del Papa

El pontífice, nacido en Chicago y con nacionalidad peruana, ha intensificado los llamados diplomáticos, incluso dirigiéndose al presidente Donald Trump, a quien instó a "buscar una puerta de salida" al conflicto.

El mensaje del Papa León XIV subraya la necesidad de solidaridad internacional y la elección consciente de la paz frente a la guerra, en una Pascua marcada tanto por la fe como por la tensión geopolítica.