El economista Daniel Lacalle en Voz News: “Hay que recordarle a los votantes que los precios del gas y la gasolina se dispararon con Biden”

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de abril, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al economista Daniel Lacalle sobre las consecuencias económicas que ha dejado hasta los momentos la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la cual permanece en este momento en un tenso alto al fuego.

“Los precios del petróleo han subido pero el mercado mismo descuenta que esos precios van a tener un alza muy a corto plazo. Es decir, la curva de futuro muestra que hay una fuerte desinflación a medio plazo y yo creo que eso es importante. El mercado entiende que hay un problema de riesgo geopolítico, pero no tanto un problema de suministro. […] La economía se está desempeñando de mejor manera de lo esperado porque la intensidad energética del crecimiento económico se ha reducido mucho en los últimos años. […] Lo que hay que recordarle a los votantes es que los precios de la gasolina y el gas natural se dispararon con la Administración Biden en periodo de paz y por culpa de sus políticas económicas”, dijo Lacalle.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.