Trump pide comida rápida en la Casa Blanca y defiende su política sobre propinas
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, difundió un video del encuentro.
Fue este lunes 13 de abril, cuando el presidente Donald Trump protagonizó una escena poco habitual al solicitar comida de McDonald's a través de la plataforma DoorDash. El pedido fue entregado directamente en la Casa Blanca, donde el mandatario recibió al repartidor frente al Despacho Oval.
Un momento compartido públicamente
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, difundió un video del encuentro. En él, Trump bromea sobre la espontaneidad del momento con la frase: "Esto no parece preparado, ¿verdad?", subrayando el carácter informal de la escena.
Más allá de lo anecdótico, Trump utilizó la ocasión para reforzar uno de los pilares de su discurso económico: la eliminación de impuestos sobre las propinas. Durante la interacción, destacó el caso de la repartidora 'Sharron', quien entregó el pedido y, según se indicó, habría obtenido importantes ingresos gracias a esta política.
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President Trump just received a McDonald’s delivery order from a DoorDash driver outside the Oval Office!— Karoline Leavitt (@PressSec) April 13, 2026
Thanks to President Trump signing No Tax on Tips into law, Sharron is using the $11,000 in tips that she made last year to support her family.
💰 🚗 🍔 🍟 pic.twitter.com/5JkpJo839k
De acuerdo con lo señalado, Sharron habría ganado alrededor de 11.000 dólares en propinas durante el último año, ingresos que, bajo la normativa vigente, pueden destinarse íntegramente al sustento familiar sin carga fiscal adicional.
Origen y alcance de la medida
Esta medida ha sido presentada por el presidente como un incentivo directo para trabajadores del sector servicios, incluyendo repartidores, camareros y otros empleados que dependen en gran medida de este tipo de ingresos.
Política
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Emmanuel Alejandro Rondón
Un gesto simbólico con trasfondo político
El episodio combina un gesto cotidiano con un claro mensaje político. Al convertir una simple entrega de comida en una oportunidad mediática, Trump buscó ilustrar de forma concreta el impacto de su política fiscal, reforzando su narrativa de apoyo a los trabajadores con ingresos variables.