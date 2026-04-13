Trump pide comida rápida en la Casa Blanca y defiende su política sobre propinas

El presidente Donald Trump estrecha la mano de una repartidora de DoorDash AFP

Publicado por Diane Hernández 13 de abril, 2026

Fue este lunes 13 de abril, cuando el presidente Donald Trump protagonizó una escena poco habitual al solicitar comida de McDonald's a través de la plataforma DoorDash. El pedido fue entregado directamente en la Casa Blanca, donde el mandatario recibió al repartidor frente al Despacho Oval.

Un momento compartido públicamente

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, difundió un video del encuentro. En él, Trump bromea sobre la espontaneidad del momento con la frase: "Esto no parece preparado, ¿verdad?", subrayando el carácter informal de la escena.

Más allá de lo anecdótico, Trump utilizó la ocasión para reforzar uno de los pilares de su discurso económico: la eliminación de impuestos sobre las propinas. Durante la interacción, destacó el caso de la repartidora 'Sharron', quien entregó el pedido y, según se indicó, habría obtenido importantes ingresos gracias a esta política.

De acuerdo con lo señalado, Sharron habría ganado alrededor de 11.000 dólares en propinas durante el último año, ingresos que, bajo la normativa vigente, pueden destinarse íntegramente al sustento familiar sin carga fiscal adicional.

Origen y alcance de la medida eliminar impuestos sobre las propinas fue una de las promesas clave de la campaña presidencial de 2024. Posteriormente, se materializó en la ley conocida como "

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​Esta medida ha sido presentada por el presidente como un incentivo directo para trabajadores del sector servicios, incluyendo repartidores, camareros y otros empleados que dependen en gran medida de este tipo de ingresos. La propuesta defue una de las promesas clave de la campaña presidencial de 2024. Posteriormente, se materializó en la ley conocida como " One Big, Beautiful Bill ", que permite a los contribuyentes deducir hasta 25.000 dólares de ingresos derivados de propinas.​Esta medida ha sido presentada por el presidente como un incentivo directo para, incluyendo repartidores, camareros y otros empleados que dependen en gran medida de este tipo de ingresos.

Un gesto simbólico con trasfondo político

El episodio combina un gesto cotidiano con un claro mensaje político. Al convertir una simple entrega de comida en una oportunidad mediática, Trump buscó ilustrar de forma concreta el impacto de su política fiscal, reforzando su narrativa de apoyo a los trabajadores con ingresos variables.