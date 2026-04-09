La Administración avanza hacia el registro automático para el servicio militar obligatorio

Publicado por Diane Hernández 9 de abril, 2026

El Gobierno federal prevé implementar un sistema de registro automático para el servicio militar obligatorio a partir de diciembre de 2026. La medida, propuesta recientemente por el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), busca modificar el modelo vigente, en el que los jóvenes deben inscribirse por cuenta propia.

La iniciativa fue presentada el 30 de marzo de 2026 ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, como parte del desarrollo normativo necesario para aplicar una reforma ya aprobada por el Congreso.

Respaldo legal: la Ley de Defensa Nacional de 2026

El cambio tiene su origen en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026, aprobada en diciembre del año pasado. Esta legislación, clave para la financiación y organización de las fuerzas armadas, incluye una cláusula que autoriza la inscripción automática de los ciudadanos elegibles.

Con este nuevo enfoque, la responsabilidad del registro deja de recaer en los individuos y pasa a ser gestionada directamente por el gobierno mediante la integración de bases de datos federales, lo que permitirá un proceso más ágil y centralizado.

Quiénes deben registrarse y cuáles son las sanciones

Según la normativa vigente, la mayoría de los hombres entre 18 y 25 años están obligados a registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo. Tradicionalmente, debían hacerlo dentro de los 30 días posteriores a cumplir los 18 años, aunque se aceptan inscripciones tardías hasta los 26.

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear consecuencias severas, como multas de hasta 250.000 dólares, penas de prisión de hasta cinco años, y restricciones en el acceso a beneficios como préstamos estudiantiles, empleos públicos o la obtención de la ciudadanía estadounidense en el caso de inmigrantes.

Un sistema ya parcialmente automatizado

Actualmente, 46 estados y territorios ya cuentan con mecanismos que registran automáticamente a los hombres elegibles al solicitar licencias de conducir o documentos de identidad. La reforma federal busca unificar y ampliar este modelo a nivel nacional.

Además, el SSS ha advertido de una caída reciente en las tasas de inscripción, que pasaron del 84% en 2023 al 81% en 2024, lo que refuerza el argumento a favor de la automatización.

Los defensores de la medida sostienen que el registro automático permitirá reducir gastos administrativos y redirigir recursos hacia áreas estratégicas como la preparación y la movilización militar, en lugar de campañas informativas destinadas a fomentar la inscripción voluntaria.

El debate sobre el servicio militar obligatorio Estados Unidos no aplica el servicio militar obligatorio desde la guerra de Vietnam. Sin embargo, el actual contexto internacional, especialmente las tensiones con Irán, ha reavivado el debate sobre una posible reactivación.

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​Pese a ello, desde la Casa Blanca han asegurado que reinstaurar el reclutamiento no forma parte de los planes actuales, aunque no descartan mantener abiertas distintas opciones en materia de defensa.

Una medida preventiva, no un reclutamiento inmediato

Es importante subrayar que el registro en el Sistema de Servicio Selectivo no implica un reclutamiento automático. Se trata de una base de datos que permitiría activar un servicio militar obligatorio únicamente en caso de que el Congreso y el presidente lo autoricen en una situación de emergencia nacional.

La reforma, por tanto, se presenta como una medida administrativa y preventiva, destinada a garantizar una respuesta más rápida y eficiente si el contexto lo exigiera.