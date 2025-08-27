Alemania recupera el servicio militar ante la escalada rusa

El canciller alemán Friedrich Merz (D) y el ministro de Defensa de Alemania Boris Pistorius (I) AFP.

Publicado por Diane Hernández 27 de agosto, 2025

El gabinete alemán aprobó este miércoles medidas para impulsar el reclutamiento para las fuerzas armadas del país y fortalecer la preparación militar ante las altas tensiones entre la OTAN y Rusia.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, dijo que la iniciativa tiene como objetivo atraer voluntarios a la Bundeswehr, pero la propuesta también incluye disposiciones para el servicio obligatorio en caso de que los números disminuyan en los próximos años.

A partir del 1 de enero del año que viene se enviará a todos los jóvenes alemanes, hombres y mujeres, un cuestionario para evaluar su interés en servir, incluyendo preguntas sobre su nivel de condición física, habilidades e intereses.

Si bien los hombres están obligados a completarlo, será voluntario para las mujeres, según un proyecto de ley que aún debe ser aprobado por el Parlamento.

A partir del 1 de julio de 2027, todos los varones alemanes mayores de 18 años también serán llamados a someterse a un examen médico obligatorio, incluso si no optan por el servicio militar voluntario.

Por su parte el canciller de Alemania, Friedrich Merz, destacó que "Rusia es y seguirá siendo durante mucho tiempo la mayor amenaza para la libertad, la paz y la estabilidad en Europa". Reiteró su objetivo de que Alemania, la nación más poblada de la UE, "tenga el mayor ejército convencional del lado europeo de la OTAN".

El servicio militar regresa tras 14 años de suspensión

El servicio militar obligatorio fue suspendido oficialmente en Alemania en 2011, bajo el mandato de la entonces canciller Angela Merkel.

Merz ha hecho del fortalecimiento del debilitado ejército alemán una prioridad clave dada la amenaza de Rusia y el cuestionamiento del presidente Donald Trump al tradicional paraguas de seguridad estadounidense para Europa.

La Bundeswehr, un ejército pequeño En la actualidad, la Bundeswehr cuenta con unos 182.000 soldados y 49.000 reservistas.

​Pistorius aspira a contar con al menos 260.000 soldados y un total de 200.000 reservistas operativos.

​La campaña de reclutamiento ha incluido el llamado en las redes sociales y promesas de un salario de al menos 2.300 euros (2.660 dólares) al mes, además de atención médica gratuita y otros beneficios como ayuda para obtener el permiso de conducir.

Un gabinete de excepción

El gabinete de Merz se reunió excepcionalmente este miércoles en el Ministerio de Defensa, en una sala protegida contra vigilancia y denominada "el submarino".

Afuera del edificio, los ministros que llegaban fueron recibidos por un pequeño grupo de manifestantes que advertían contra la reintroducción del servicio militar obligatorio.

El gabinete también aprobó formalmente la formación de un nuevo consejo de seguridad nacional y medidas para proteger mejor a las fuerzas armadas contra ciberataques, sabotajes y otras amenazas.