Una tregua "frágil"

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán se extendió por todo el Medio Oriente AFP.

Publicado por Williams Perdomo 8 de abril, 2026

Estados Unidos e Irán observan este miércoles una precaria tregua que debe durar dos semanas y permitir la plena reapertura del estrecho de Ormuz, aunque horas después del anuncio seguían los ataques en el Golfo.

Dos buques pudieron cruzar esta estratégica vía marítima, pero la desconfianza sigue reinando en ambas partes.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, avisó de que el alto el fuego es "frágil", y los Guardianes de la Revolución aclararon que mantienen "el dedo en el gatillo" y no tienen "ninguna confianza" en las promesas de Washington.

Sobre el terreno, Kuwait dijo haber sido objeto de una intensa oleada de ataques iraníes en las últimas horas, que dañaron instalaciones petroleras, centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, según el ejército.

Los Emiratos Árabes Unidos declararon este miércoles que 17 misiles iraníes y 35 drones habían atacado su territorio.

"Los flagrantes ataques iraníes desde que entró en vigor el alto el fuego han alcanzado los 17 misiles balísticos y 35 drones, y las defensas aéreas los han neutralizado con éxito", declaró el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos en un comunicado el X.

Este miércoles Israel también continuó bombardeando Líbano, tanto el sur del país como la periferia sur de Beirut, feudo de Hezbolá, asegurando que la tregua no atañe a ese país, al contrario de lo que había dicho Pakistán. Las autoridades israelíes aseguraron que fueron los "mayores ataques coordinados" en todo el Líbano.

Tras un martes lleno de bombardeos y amenazas de aniquilar la "civilización" iraní por parte del presidente estadounidense Donald Trump, el anuncio de una tregua cayó en plena noche en Irán.

"Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán", dice el presidente Entre tanto, el presidente Trump sostuvo que "Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, el cual hemos determinado que ha pasado por lo que será un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, trabajando con Irán, excavará y eliminará todo el “polvo” nuclear profundamente enterrado (bombarderos B-2)".



"Actualmente, y desde hace tiempo, está bajo una vigilancia satelital muy estricta (¡Fuerza Espacial!). Nada ha sido tocado desde la fecha del ataque. Estamos, y estaremos, hablando con Irán sobre alivio de aranceles y sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Por su parte, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth sñaló que Irán tendrá que renunciar a sus reservas de uranio altamente enriquecido o Estados Unidos "se las llevará".

El jefe del Pentágono afirmó que Estados Unidos mantiene bajo vigilancia las reservas de Irán y sugirió que podría llevarse a cabo otro ataque con bombardeos similar al realizado contra los sitios sospechosos en junio.

"Lo estamos vigilando. Sabemos lo que tienen, lo entregarán, lo conseguiremos y lo tomaremos. Si es necesario, lo haremos por cualquier medio", dijo Hegseth.