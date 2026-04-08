Trump amenaza con aplicar aranceles del 50% a países que suministren armas a Irán

Donald Trump, compareciendo en la Casa Blanca el 6 de abril de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 8 de abril, 2026

Horas después de llegar a un acuerdo con Irán para paralizar el conflicto armado durante dos semanas, el presidente Donald Trump amenazó a países que pretendan suministrar armas al régimen islamista con imponer aranceles del 50% a todos los productos que exporten a Estados Unidos.

En un mensaje publicado en su perfil de Truth Social, Trump informó de que esas sanciones económicas se aplicarían "de inmediato".

"A cualquier país que suministre armas militares a Irán se le aplicará de inmediato un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los productos que venda a los Estados Unidos de América, con efecto inmediato", dijo el presidente.

"¡No habrá excepciones ni exenciones!", agregó.

En otra publicación, Trump señaló que está negociando con el régimen islamista de Irán para "reducir aranceles" y otras sanciones de carácter económico y comercial.

Este martes, a pocos minutos de que expirase el plazo concedido por el presidente a Irán para aceptar sus condiciones, se llegó a un acuerdo con el que se suspende el conflicto armado.

Trump, que calificó esta pausa como "un cese al fuego bilateral", exigió la reapertura del estrecho de Ormuz, bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas norteamericanas.