Trump anuncia un cese al fuego con Irán a poco de que se venciera el plazo: se abre el Estrecho de Ormuz y está sobre la mesa un posible acuerdo

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 7 de abril, 2026

El presidente Donald Trump anunció este martes la suspensión de los ataques y bombardeos contra Irán por un periodo de dos semanas, tras aceptar una solicitud de mediación por parte de los líderes de Pakistán.

Esta pausa, que el mandatario calificó como un "cese al fuego bilateral", está estrictamente condicionada a que la República Islámica de Irán garantice la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz.

La decisión se produjo tras conversaciones clave con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo Asim Munir. Según Trump, el gobierno estadounidense recibió una propuesta de 10 puntos por parte de Irán, la cual considera una "base viable" para negociar un acuerdo definitivo.

“Hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy cerca de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo en el Medio Oriente”, afirmó el presidente.

Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, confirmó la postura de Teherán mediante un comunicado oficial emitido por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Araghchi declaró que, en respuesta al cese de hostilidades estadounidense, las fuerzas armadas iraníes detendrán sus "operaciones defensivas".

Asimismo, ratificó que el paso por el Estrecho de Ormuz será habilitado por un periodo de dos semanas bajo la coordinación de sus fuerzas navales.

El camino hacia la tregua

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Este anuncio marca un giro drástico tras días de máxima tensión. Hasta hace unas horas, la Casa Blanca mantenía un ultimátum que vencía este martes a las 8:00 p.m. (hora del Este). De no haberse alcanzado este compromiso, Washington había advertido que ordenaría ataques contra infraestructuras clave, incluyendo plantas eléctricas y puentes en territorio iraní.

A pesar de que informes previos indicaban que Trump había rechazado ofertas iniciales de Teherán por no considerarlas "suficientemente buenas", el nuevo plan de 10 puntos parece haber desbloqueado la vía diplomática. "Un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo sea finalizado y consumado", explicó Trump en su mensaje.

El rol de Pakistán como mediador

La intervención de Islamabad ha sido el factor determinante para evitar la escalada militar. El primer ministro Sharif había solicitado públicamente a Trump una extensión del plazo para dar espacio a la diplomacia, señalando que los esfuerzos estaban "progresando de manera constante".

Fuentes cercanas a las negociaciones indican que el rol de Pakistán fue fundamental para canalizar los contactos indirectos entre Washington y Teherán.

Por ahora, la comunidad internacional observará con cautela si Irán cumplirá con la reapertura del Estrecho de Ormuz, un punto vital para los mercados energéticos globales, permitiendo así que el cese al fuego se mantenga vigente durante las próximas dos semanas.