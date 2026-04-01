Juez federal autoriza a la Administración Trump recopilar datos de empleados judíos en la Universidad de Pensilvania

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de marzo, 2026

El juez federal de distrito en Filadelfia, Gerald Pappert, dictaminó el martes que la administración del presidente Donald Trump tiene luz verde para avanzar en la recopilación de información sobre empleados judíos de la Universidad de Pensilvania como parte de su investigación sobre discriminación en el campus tras los ataques del grupo terrorista Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre de 2023, la cual desató numerosas protestas a lo largo y ancho de Occidente y un preocupante aumento del antisemitismo.

En un comunicado, Pappert explicó que decidió ponerse del lado de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), la cual ha venido examinando numerosas denuncias de antisemitismo en la universidad, en una investigación cuyo foco ha estado concentrado principalmente en acusaciones de que la prestigiosa institución académica no solo falló en garantizar un entorno laboral libre de acoso para profesores, personal y otros empleados judíos, sino que también permitió un ambiente educativo hostil. “Aunque redactada de manera torpe, la solicitud tenía un propósito comprensible: obtener, de forma específica y limitada, en lugar de solicitar información de todos los empleados de la universidad, información sobre individuos de la comunidad judía de Penn que podrían haber experimentado o presenciado antisemitismo en el lugar de trabajo”, escribió Pappert.

Como parte de su investigación, la EEOC solicitó datos de contacto de empleados universitarios afiliados a organizaciones relacionadas con la comunidad judía. Pese a que Pappert ordenó a la universidad cumplir con esa solicitud, algunos grupos de estudiantes y profesores judíos criticaron duramente la medida, al asegurar que algunas de las acciones tomadas por la comisión se asemejaban a las tácticas utilizadas por los nazis. En respuesta, el juez federal rechazó categóricamente en su fallo dicha comparativa al explicar que esta era “desafortunada”, y detallar que algunos empleados judíos de la universidad “probablemente tengan información relevante sobre si Penn sometió a empleados judíos a discriminación religiosa”.

Desde el inicio de la operación militar ejecutada por Israel contra Hamás en Palestina, numerosas universidades a lo largo y ancho de Estados Unidos y Europa han sido protagonistas de multitudinarias protestas cargadas de un fuerte antisemitismo, al punto en que tanto estudiantes como profesores judíos han sido víctimas no solamente de discriminación, sino también de violencia física.