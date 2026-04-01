Trump afirma que no buscaba un cambio de régimen en Irán, pero dice que ocurrió y prevé el fin de la guerra

Publicado por Sabrina Martin 31 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este martes que la situación en Irán ha derivado en lo que describió como un “cambio de régimen”, aunque recalcó que ese resultado no formaba parte de los objetivos de Estados Unidos. En ese mismo contexto, proyectó que la participación estadounidense en el conflicto podría concluir en un plazo de dos a tres semanas.

“De nuevo, hemos tenido un cambio de régimen. Ahora, el cambio de régimen no era una de las cosas que tenía como objetivo”, declaró desde el Despacho Oval, al referirse al escenario tras varias semanas de ofensiva militar.

El foco en el programa nuclear

Trump reiteró que la meta central de la operación era impedir que Irán desarrollara un arma nuclear, y aseguró que ese objetivo ya se ha cumplido. En línea con ello, sostuvo que los ataques han impactado de forma significativa instalaciones vinculadas a la fabricación de misiles, debilitando capacidades clave.

Un desenlace cercano para la operación

En ese marco, el mandatario planteó que el fin de la intervención podría estar próximo. “Diría que en dos semanas, quizá tres”, afirmó, aunque dejó abierta la posibilidad de un cierre más rápido si se alcanza un acuerdo con Irán. La estimación llega cuando la operación ya se encuentra en su quinta semana.