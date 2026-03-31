Los aliados del Golfo presionan en privado a Trump para intensificar la ofensiva contra Irán

Publicado por Sabrina Martin 30 de marzo, 2026

Los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico consideran que la actual campaña militar contra Irán no ha sido suficiente para debilitar a su liderazgo, por lo que no apoyan que el conflicto termine en este momento. Así lo señala un informe de The Associated Press basado en conversaciones privadas entre funcionarios de la región.

De acuerdo con ese reporte, representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin creen que es necesario seguir presionando hasta lograr cambios más amplios en el comportamiento de Irán.

En particular, Emiratos Árabes Unidos estaría impulsando una posición más dura e incluso presionando para que el presidente Donald Trump considere enviar tropas sobre el terreno.

No hay una postura totalmente unificada

Aunque los países del Golfo apoyan la campaña actual, no todos coinciden completamente en la estrategia. El mismo informe señala que existen diferencias internas sobre cómo debe avanzar el conflicto.

Por ejemplo, Arabia Saudita habría planteado que terminar la guerra ahora no garantizaría un “buen acuerdo”, es decir, uno que asegure la protección de los países vecinos frente a Irán.