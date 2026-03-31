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Los aliados del Golfo presionan en privado a Trump para intensificar la ofensiva contra Irán

De acuerdo con ese reporte, representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin creen que es necesario seguir presionando hasta lograr cambios más amplios en el comportamiento de Teherán.

Explosión en Teherán

Explosión en TeheránAtta Kenare / AFP

Sabrina Martin
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Sabrina Martin

Los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico consideran que la actual campaña militar contra Irán no ha sido suficiente para debilitar a su liderazgo, por lo que no apoyan que el conflicto termine en este momento. Así lo señala un informe de The Associated Press basado en conversaciones privadas entre funcionarios de la región.

De acuerdo con ese reporte, representantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin creen que es necesario seguir presionando hasta lograr cambios más amplios en el comportamiento de Irán.

En particular, Emiratos Árabes Unidos estaría impulsando una posición más dura e incluso presionando para que el presidente Donald Trump considere enviar tropas sobre el terreno.

No hay una postura totalmente unificada

Aunque los países del Golfo apoyan la campaña actual, no todos coinciden completamente en la estrategia. El mismo informe señala que existen diferencias internas sobre cómo debe avanzar el conflicto.

Por ejemplo, Arabia Saudita habría planteado que terminar la guerra ahora no garantizaría un “buen acuerdo”, es decir, uno que asegure la protección de los países vecinos frente a Irán.

Advertencia de posible escalada

Este escenario se desarrolla mientras el presidente Donald Trump ha advertido que la guerra podría intensificarse si no se alcanza un acuerdo en el corto plazo.
En paralelo, unos 3.500 marineros e infantes de marina han sido desplegados en la región, según informó el Comando Central de Estados Unidos. El contingente incluye el buque de asalto anfibio USS Tripoli, equipado con cazas, aeronaves de transporte y vehículos anfibios.

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