La Corte Suprema falla en contra de una ley en Colorado que prohíbe las terapias de conversión LGBT

Publicado por Williams Perdomo 31 de marzo, 2026

La Corte Suprema dictaminó este martes que una ley del estado de Colorado que prohíbe las terapias de conversión para menores LGBT vulnera la libertad de expresión.

Por una mayoría de 8 a 1, el alto tribunal da la razón a una consejera psicológica cristiana que impugnaba esa ley del estado, en manos de los demócratas, por considerar que le impedía expresar sus puntos de vista.

Colorado prohíbe desde 2019 esas terapias de conversión para menores, al igual que una veintena de estados en Estados Unidos.

De los nueve jueces del Tribunal, los seis conservadores, así como dos de los tres progresistas, dan la razón a la demandante, Kaley Chiles, quien contestaba esa ley ante la justicia, invocando su fe cristiana.

La demandante consideraba que la ley violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.