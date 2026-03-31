'Pseudociencia woke': ratones trans y la reactivación de subvenciones millonarias de los NIH

Publicado por Diane Hernández 31 de marzo, 2026

Menos de un año después de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) suspendiera abruptamente la financiación de experimentos transgénero en animales, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) han decidido otorgar nuevamente fondos a uno de estos estudios, según denunció la organización White Coat Waste (WCW), que vela por la protección de los animales en investigación científica.

La investigación y su financiamiento

El estudio, realizado por la Universidad de California en San Diego (UCSD), examina los efectos de los andrógenos en el eje neuroendocrino reproductivo. Para ello, se administran hormonas masculinas a ratones gonadectomizados, y finalmente se les decapita como parte del procedimiento experimental.

El proyecto recibió 584.117 dólares para el año fiscal 2026, después de haber recibido 646.301 dólares en 2025. Según la WCW, la reanudación de los fondos fue ordenada por un tribunal federal el verano pasado, tras declarar que la suspensión anterior había sido "arbitraria y caprichosa". No obstante, los NIH no tenían obligación legal de financiar el estudio más allá del período presupuestario ya finalizado, según el organismo y el proyecto White Coat Waste.

"La obligación legal de los NIH con el estudio de UCSD finalizó el 30 de noviembre, coincidiendo con la fecha de finalización de su presupuesto", declaró Justin Goodman, vicepresidente sénior de WCW a Just the News.

Controversia política y científica

La decisión ha generado críticas de legisladores y grupos defensores de los derechos de los animales. El representante republicano Paul Gosar, autor de la Ley TRANS MICE (HR 4512) para prohibir este tipo de experimentos, calificó la investigación de "pseudociencia progresista" y consideró inaceptable el uso de fondos públicos en estos estudios.

Por su parte, los NIH y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) han emitido declaraciones contradictorias sobre la extensión de la financiación de experimentos transgénero en animales. Mientras inicialmente aseguraban que no se continuaba financiando este tipo de pruebas, se descubrió posteriormente que el estudio de ratones trans de UCSD había sido restablecido.

Implicaciones éticas y científicas

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​Según Goodman, "estos estudios no solo plantean serios problemas éticos, sino que también reflejan un uso cuestionable de fondos públicos en investigaciones con aplicaciones humanas aún no comprobadas".

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​Además, mujeres que se identifican como hombres bajo terapia de testosterona, lo que ha suscitado preocupaciones sobre los riesgos a la salud y la ética de trasladar los hallazgos de animales a humanos. Los experimentos en animales transgénero no se limitan a ratones. La WCW denunció proyectos en monos macacos y primates en Tailandia , financiados con millones de dólares de contribuyentes estadounidenses, que involucran infecciones deliberadas, procedimientos quirúrgicos invasivos y privación del sueño.​Según Goodman, "estos estudios no solo plantean serios problemas éticos, sino que también reflejan un uso cuestionable de fondos públicos en investigaciones con aplicaciones humanas aún no comprobadas".​Además, los experimentos humanos paralelos en UCSD analizan la secreción hormonal enbajo terapia de testosterona, lo que ha suscitado preocupaciones sobre los riesgos a la salud y la ética de trasladar los hallazgos de animales a humanos.

Análisis: ciencia, política y percepción pública

El caso refleja la creciente tensión entre la investigación científica innovadora, la política federal y la percepción pública. Mientras los NIH defienden la continuidad de ciertos proyectos por criterios científicos, legisladores y organizaciones como WCW cuestionan su utilidad y ética.

Expertos señalan que la comunicación y transparencia en el uso de fondos públicos es clave para mantener la confianza ciudadana. La polémica en torno a estos experimentos pone de relieve cómo la ciencia, cuando se cruza con debates sociopolíticos, puede generar conflictos incluso antes de que los resultados sean aplicables.