USDA revela miles de casos de fraude en SNAP y cientos de arrestos en el último año

Publicado por Diane Hernández 29 de marzo, 2026

La secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Brooke Rollins, reveló esta semana cifras alarmantes sobre fraude y abuso en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), así como en subvenciones federales, durante una entrevista exclusiva con Breitbart News y reuniones internas en la Casa Blanca.

Rollins destacó que, gracias a la colaboración con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y equipos internos del USDA, se han identificado y corregido múltiples irregularidades que dejaron el programa vulnerable durante la administración de Joe Biden.

"No puedo agradecer lo suficiente a Elon Musk, con quien aún mantengo contacto, y al equipo de DOGE que vino… Fue una de las mejores y más afortunadas cosas que nos han sucedido", dijo Rollins.

Estudios sobre "los ciclos menstruales de ratones transgénero" en Louisiana

Entre los hallazgos más destacados, Rollins citó subvenciones cuestionables, como becas para investigar "cómo el racismo afectó a la industria del control de plagas" o estudios sobre "los ciclos menstruales de ratones transgénero" en Louisiana.

La funcionaria explicó que, tras asumir su cargo, envió una carta a los 50 gobernadores del país instando a colaborar para acabar con el fraude, subrayando que no importaba el color político de los estados. La respuesta ha sido desigual: los estados republicanos han cooperado activamente, mientras que muchos estados gobernados por demócratas se han mostrado reticentes, lo que ha derivado en litigios.

Según Rollins, las investigaciones del USDA han permitido identificar a:

500.000 personas cobrando múltiples prestaciones de SNAP.

Casi 200.000 personas fallecidas que seguían recibiendo beneficios.

Hasta el momento: 1.500 arrestos y 125 condenas

Estas pesquisas han derivado hasta el momento en aproximadamente 1.500 arrestos y 125 condenas. Además, desde que Rollins asumió el cargo, 3,3 millones de personas han dejado de recibir beneficios del SNAP, debido a fraudes o duplicación de pagos.

"Estamos demostrando que la dignidad del trabajo funciona, que el sueño americano sigue vivo y que no se trata de recibir beneficios del programa SNAP todos los meses", afirmó Rollins, destacando también el impacto de la política económica de la administración Trump en la creación de empleo.

El equipo DOGE, que originalmente funcionaba como iniciativa independiente, fue reubicado dentro del USDA para fortalecer los controles en SNAP y mejorar la eficiencia del programa. Rollins señaló que espera que la colaboración con los estados demócratas arroje "datos aún más impactantes" en los próximos meses.