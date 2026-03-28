El Departamento del Tesoro flexibiliza las sanciones al sector minero de Venezuela, incluido el oro

Publicado por Carlos Dominguez 28 de marzo, 2026

El Gobierno anunció el viernes un nuevo alivio de sus sanciones contra Venezuela, esta vez con el objetivo de facilitar la explotación de los recursos mineros del país, incluyendo operaciones con la empresa estatal Minerven, principal productora de oro del país.

Desde que el exdictador venezolano Nicolás Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, Washington ha vuelto a abrir la puerta a las inversiones extranjeras en los sectores del petróleo, el gas y la minería.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió el viernes tres licencias destinadas a facilitar las transacciones vinculadas al comercio de minerales, "entre ellos el oro".

"Las transacciones autorizadas en el párrafo (a) incluyen el procesamiento de pagos, la organización de servicios de envío y logística —incluido el alquiler de embarcaciones—, la obtención de seguros marítimos y cobertura de protección e indemnización (P&I), así como la coordinación de servicios portuarios y de terminales, incluso con autoridades portuarias u operadores de terminales que formen parte del Gobierno de Venezuela. El párrafo (a) también autoriza transacciones para el mantenimiento de las operaciones mineras, incluidas las de oro, en Venezuela, como la rehabilitación o reparación de equipos utilizados en actividades de exploración, desarrollo, extracción, procesamiento, refinación o producción de minerales".

Venezuela posee una gran riqueza mineral. Cuenta con yacimientos de oro, diamantes, bauxita y coltán, además de tierras raras utilizadas en la fabricación de computadoras y teléfonos móviles.

A comienzos de marzo, el Parlamento del régimen venezolano dio su aprobación inicial a una nueva ley de minería que abre más espacio al capital extranjero, en el contexto del renovado acercamiento con Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.