Markwayne Mullin asume el liderazgo del DHS en un momento de cambios tanto en la dirección como en la estrategia migratoria del departamento

Publicado por Carlos Dominguez 24 de marzo, 2026

Markwayne Mullin juró este martes como nuevo secretario de Seguridad Nacional, tras la destitución de Kristi Noem a comienzos de mes, en parte por su gestión del reciente operativo contra inmigrantes indocumentados en Minnesota durante el cual agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.

El hasta ahora senador republicano por Oklahoma asumió oficialmente el cargo en una ceremonia en la Casa Blanca, donde fue investido por la fiscal general, Pam Bondi. Desde ese momento, Mullin quedó al frente de la aplicación de la política migratoria del presidente Trump.

Mullin "luchará por la seguridad nacional"

Durante el acto, el presidente elogió al nuevo secretario como "alguien fuerte, profesional y justo". Trump aseguró también que no tiene "ninguna duda" de que, al ponerse al frente del DHS, Mullin "luchará por la seguridad nacional, por Estados Unidos y por garantizar la protección del país, fortaleciéndolo y dejándolo como debería estar".

La confirmación de Mullin en el Senado se produjo la noche del lunes, con una votación de 54 a 45. Solo dos demócratas —Jon Fetterman, de Pensilvania, y Martin Heinrich, de Nuevo México— respaldaron su nominación, tras una jornada marcada por duros cuestionamientos tanto de legisladores demócratas como de algunos republicanos.

Un nombramiento bajo escrutinio público

Mullin ha sido cuestionado por calificar como "individuo trastornado" a Alex Pretti, un enfermero abatido por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en Minneapolis mientras intentaba impedir los operativos migratorios. Durante su audiencia de confirmación el miércoles, el nuevo secretario del DHS afirmó que lamentaba haber utilizado ese término para referirse a Pretti.

Con su llegada al Departamento de Seguridad Nacional, Mullin asume una de las carteras más sensibles del Gobierno, en un momento de tensiones políticas, desafíos migratorios y un escrutinio creciente sobre el uso de la fuerza en las operaciones fronterizas.

Un giro en el liderazgo y en la estrategia migratoria del DHS

Durante su audiencia de confirmación la semana pasada, Mullin aseguró que uno de sus propósitos será reorientar el rumbo del DHS y mantener a los agentes de inmigración (ICE) fuera del foco mediático.

"Quiero proteger el país", añadió. "Quiero traer tranquilidad mental. Quiero devolver la confianza en la agencia".

Mullin también manifestó que está dispuesto a exigir órdenes judiciales para llevar a cabo los operativos migratorios, un posible giro respecto a la política vigente y una de las principales demandas de los demócratas en las actuales negociaciones presupuestarias.

El financiamiento del DHS permanece bloqueado desde el 14 de febrero, mientras los legisladores demócratas presionan para introducir cambios en la forma en que se aplican las leyes de inmigración.