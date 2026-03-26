Trump quiere que termine rápido la guerra con Irán y desplaza tropas a Medio Oriente

Publicado por Sabrina Martin 25 de marzo, 2026

Estados Unidos está posicionando fuerzas con capacidad terrestre en Medio Oriente tras el rechazo de Irán a una propuesta de alto el fuego respaldada por Washington. El movimiento amplía las opciones militares de la Casa Blanca en un momento en que el presidente Donald Trump busca evitar una guerra prolongada y cerrar el conflicto en cuestión de semanas.

En los últimos días, el Pentágono ha trasladado unidades preparadas para desplegarse con poca antelación. Entre ellas figuran cerca de 1.000 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada, junto con miles de marines y marineros de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines y su grupo anfibio liderado por el buque de asalto Tripoli. Estas fuerzas suelen estar entre las primeras en intervenir, con capacidad para establecer presencia inicial y ejecutar misiones de corta duración.

La Casa Blanca sostiene que el objetivo es mantener flexibilidad estratégica. La secretaria de prensa Karoline Leavitt señaló que el presidente busca contar con distintas opciones y que corresponde al Pentágono presentarlas.

Opciones limitadas sobre el terreno

Analistas militares coinciden en que el tipo de fuerzas desplegadas no apunta a una invasión a gran escala. Con entre 40.000 y 50.000 efectivos ya presentes en la región, más los refuerzos recientes, la estrategia se orienta a incursiones selectivas y objetivos concretos.

Entre las posibles acciones figuran ataques a sistemas de misiles, radares o infraestructura militar que no pueda neutralizarse solo desde el aire. También se contempla el uso de fuerzas de operaciones especiales para misiones breves, como la destrucción de instalaciones o la captura de objetivos específicos.

Uno de los focos es el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial. Asegurar posiciones cercanas podría facilitar el tránsito marítimo, aunque el entorno presenta riesgos constantes por la presencia de misiles, drones y minas.