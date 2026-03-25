El Ejército elevó a 42 años la edad máxima de alistamiento

Publicado por Just The News 25 de marzo, 2026

El Ejército aumentó su edad máxima de alistamiento a los 42 años, subiendo el límite previo de 35 años.

Las personas de hasta 42 años, independientemente del servicio militar previo, pueden alistarse en el Ejército regular, la Guardia Nacional del Ejército y las Reservas del Ejército, según la actualización del Reglamento del Ejército 601-210 publicado el viernes, informó Stars and Stripes.

La edad de alistamiento actualizada sigue las pautas de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y la Guardia Costera, que aceptan reclutas hasta los 42 años. La Marina acepta reclutas hasta los 41 años, mientras que el Cuerpo de Marines sólo acepta reclutas hasta los 28 años.

Los oficiales dijeron que, en los últimos años, el Ejército había limitado la edad de alistamiento a los 35 años, aunque como excepción aceptaba algunos reclutas mayores. La nueva política no modificó las edades mínimas para alistarse, que son 18 o 17 años con permiso de los padres.

El Ejército había aumentado temporalmente su edad máxima de alistamiento a 42 años en 2006 en medio de las guerras de Irak y Afganistán, pero volvió a reducirla a 35 años en 2016. La Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial fueron los últimos servicios en elevar su edad máxima de alistamiento en 2023, cuando la aumentaron de 39 a 42 años durante una caída del reclutamiento durante años.

Sin embargo, el cambio de política del Ejército se produce en un entorno sólido de nuevos ingresos en el que sus reclutadores han alcanzado o superado sus objetivos en el último año, e informan de que están en camino de cumplir sus objetivos de reclutamiento para 2026. El cambio de política está destinado a alinear la rama militar con las normas del Departamento de Defensa, dijo el martes un portavoz del Ejército.

Además, el reglamento actualizado del Ejército permite a los reclutas que tengan una sola condena por posesión de marihuana o posesión de parafernalia de drogas alistarse sin una exención. Anteriormente, estas condenas habrían impedido técnicamente que los reclutas potenciales se alistaran, pero a menudo se les concedían permisos para unirse al servicio.

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