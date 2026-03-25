Una jueza permite que avance la demanda sobre el rol de Musk en el Gobierno de Trump

Publicado por Sabrina Martin 24 de marzo, 2026

Una jueza federal resolvió que continúe una demanda que cuestiona el papel de Elon Musk como asesor en el denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante la administración de Donald Trump. El rechaza la solicitud del gobierno federal de desestimar el caso en esta etapa inicial.

La jueza Tanya Chutkan determinó que las alegaciones presentadas por organizaciones sin fines de lucro son suficientes para avanzar en los tribunales. Según el dictamen, los demandantes describen una participación amplia de Musk y otros responsables del DOGE en decisiones relevantes dentro del Gobierno federal.

El origen de la demanda El caso fue presentado inicialmente en marzo del año pasado, cuando estas organizaciones impugnaron las acciones de un equipo liderado por Musk que, según sostienen, impulsó despidos masivos y la cancelación de contratos y subvenciones en distintas áreas del gobierno.

Posteriormente, la demanda se consolidó con otra acción similar promovida por un grupo de 14 estados, ampliando el alcance del litigio.



Las principales acusaciones

Los demandantes plantean varias objeciones legales. Entre ellas, afirman que el personal del DOGE carecía de autoridad para ejecutar despidos y eliminar programas, y sostienen que Musk ejerció funciones equivalentes a las de un funcionario principal sin haber sido confirmado por el Senado.

También argumentaron que estas acciones vulneraban principios constitucionales y normas administrativas.

Un fallo que limita parte del caso



La decisión judicial, sin embargo, no respalda todos los reclamos. La jueza Chutkan coincidió con la Administración Trump en rechazar las acusaciones relacionadas con una supuesta violación de la separación de poderes y de la Ley de Procedimiento Administrativo, al considerar que no se identificaron acciones específicas atribuibles a agencias concretas en esos puntos.

Esto reduce el alcance de la demanda, aunque permite que otras alegaciones sigan su curso en el proceso judicial.