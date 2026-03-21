Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Elon Musk se ofrece a pagar los sueldos de los empleados de la TSA durante el actual cierre del DHS

"Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este impasse de financiación que está afectando negativamente a las vidas de tantos estadounidenses en los aeropuertos de todo el país", escribió Musk en X.

Elon Musk, en Mar-a-Lago. Febrero de 2026

Elon Musk, en Mar-a-Lago. Febrero de 2026AP / Cordon Press.

Just The News Just The News
Publicado por
Just The News

El consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se ofreció el sábado a pagar los salarios de los empleados de la TSA durante el cierre.

"Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este impasse de financiación que está afectando negativamente a las vidas de tantos estadounidenses en los aeropuertos de todo el país", escribió Musk en X.

Por ley, los empleados federales reciben salarios atrasados después de que un cierre del gobierno llega a su fin. Sin embargo, según los informes, muchos empleados de la TSA están llamando a filas debido a que no reciben los cheques de pago, lo que resulta en largas colas de seguridad en los aeropuertos.

© Just The News.

Recomendaciones

tracking