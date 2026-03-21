Elon Musk se ofrece a pagar los sueldos de los empleados de la TSA durante el actual cierre del DHS

Publicado por Just The News 21 de marzo, 2026

El consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se ofreció el sábado a pagar los salarios de los empleados de la TSA durante el cierre.

"Me gustaría ofrecerme a pagar los salarios del personal de la TSA durante este impasse de financiación que está afectando negativamente a las vidas de tantos estadounidenses en los aeropuertos de todo el país", escribió Musk en X.

Por ley, los empleados federales reciben salarios atrasados después de que un cierre del gobierno llega a su fin. Sin embargo, según los informes, muchos empleados de la TSA están llamando a filas debido a que no reciben los cheques de pago, lo que resulta en largas colas de seguridad en los aeropuertos.

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