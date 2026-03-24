El Pentágono rediseña el acceso a los medios tras un fallo que anuló elementos de su política de seguridad

Publicado por Sabrina Martin 23 de marzo, 2026

El Departamento de Defensa anunció este lunes una revisión inmediata de sus normas de acceso a la prensa, luego de que un juez federal invalidara disposiciones clave de su política adoptada en 2025 en un caso presentado por The New York Times.

Aunque el Pentágono confirmó que acatará la orden judicial, también dejó claro que discrepa del fallo y ya ha iniciado el proceso de apelación, subrayando que los cambios se implementan sin aceptar el criterio del tribunal.

Seguridad y cumplimiento judicial

Desde el Departamento se explicó que la decisión judicial eliminó mecanismos que permitían evaluar riesgos de seguridad entre periodistas acreditados, lo que obligó a replantear el esquema de acceso. En ese contexto, el Pentágono sostiene que las nuevas medidas buscan equilibrar el cumplimiento legal con la protección de una instalación crítica.

El fallo, emitido por el juez Paul Friedman, también ordenó restituir credenciales a periodistas afectados por la política anterior, al considerar excesivo el margen otorgado al Departamento para restringir el acceso.

Fin del acceso sin acompañamiento

Como parte de la nueva política, el Pentágono cerrará el histórico espacio de trabajo utilizado por periodistas dentro del edificio principal. En su lugar, se habilitará una nueva área en un anexo externo dentro del complejo.

Asimismo, todo acceso de periodistas al edificio requerirá escolta oficial. Los reporteros seguirán pudiendo asistir a ruedas de prensa y actividades programadas, pero ya no podrán desplazarse libremente dentro de las instalaciones.

Las medidas fueron comunicadas por el portavoz principal, Sean Parnell, como parte de una directiva interna dirigida a la cúpula del Departamento.