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El Pentágono rediseña el acceso a los medios tras un fallo que anuló elementos de su política de seguridad

Como parte de la nueva política, se cerrará el histórico espacio de trabajo utilizado por periodistas dentro del edificio principal. En su lugar, se habilitará una nueva área en un anexo externo dentro del complejo.

Vista aérea del Pentágono en Washington, DC

Vista aérea del Pentágono en Washington, DCDaniel Slim/AFP

Sabrina Martin
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Sabrina Martin

El Departamento de Defensa anunció este lunes una revisión inmediata de sus normas de acceso a la prensa, luego de que un juez federal invalidara disposiciones clave de su política adoptada en 2025 en un caso presentado por The New York Times.

Aunque el Pentágono confirmó que acatará la orden judicial, también dejó claro que discrepa del fallo y ya ha iniciado el proceso de apelación, subrayando que los cambios se implementan sin aceptar el criterio del tribunal.

Seguridad y cumplimiento judicial

Desde el Departamento se explicó que la decisión judicial eliminó mecanismos que permitían evaluar riesgos de seguridad entre periodistas acreditados, lo que obligó a replantear el esquema de acceso. En ese contexto, el Pentágono sostiene que las nuevas medidas buscan equilibrar el cumplimiento legal con la protección de una instalación crítica.

El fallo, emitido por el juez Paul Friedman, también ordenó restituir credenciales a periodistas afectados por la política anterior, al considerar excesivo el margen otorgado al Departamento para restringir el acceso.

Fin del acceso sin acompañamiento

Como parte de la nueva política, el Pentágono cerrará el histórico espacio de trabajo utilizado por periodistas dentro del edificio principal. En su lugar, se habilitará una nueva área en un anexo externo dentro del complejo.

Asimismo, todo acceso de periodistas al edificio requerirá escolta oficial. Los reporteros seguirán pudiendo asistir a ruedas de prensa y actividades programadas, pero ya no podrán desplazarse libremente dentro de las instalaciones.

Las medidas fueron comunicadas por el portavoz principal, Sean Parnell, como parte de una directiva interna dirigida a la cúpula del Departamento.

Ajustes en las reglas y mensaje institucional

El Pentágono también modificó el lenguaje de las normas de acreditación, incorporando definiciones más precisas sobre conductas prohibidas. Entre los cambios, se reemplaza el concepto de “solicitud” de información por “inducción intencional a la divulgación no autorizada”, atendiendo a observaciones del tribunal sobre ambigüedad.
En paralelo, el Departamento reiteró su compromiso con la transparencia y el trabajo con periodistas acreditados, pero insistió en que la seguridad del personal y de las operaciones sigue siendo una prioridad central, por lo que “la política revisada refleja ambos compromisos”.

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