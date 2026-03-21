Trump amenaza con enviar agentes de ICE a los aeropuertos en medio de la lucha por el cierre del DHS

Publicado por Just The News 21 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump dijo el sábado que está dispuesto a desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos de Estados Unidos si los demócratas del Congreso no acceden a aprobar un proyecto de ley que ponga fin al cierre del Departamento de Seguridad Nacional.

En una publicación en las redes sociales, Trump advirtió que los agentes del ICE podrían ser reasignados para encargarse de la seguridad en los aeropuertos.

"Si los Demócratas de Izquierda Radical no firman inmediatamente un acuerdo para dejar que nuestro País, en particular, nuestros Aeropuertos, vuelvan a ser LIBRES y SEGUROS, trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos Agentes de ICE a los Aeropuertos donde harán Seguridad como nadie ha visto antes, incluyendo el arresto inmediato de todos los Inmigrantes Ilegales que han llegado a nuestro País, con fuerte énfasis en los de Somalia, que han destruido totalmente, con la aprobación de una Gobernadora, Fiscal General y Congresista corrupta, Ilhan Omar, el otrora Gran Estado de Minnesota. Estoy deseando ver al ICE en acción en nuestros aeropuertos", escribió Trump.

La publicación se produjo mientras los legisladores permanecen estancados sobre la financiación del DHS, incluida la seguridad de la aviación.

La disputa ya ha tensado las operaciones de seguridad en los aeropuertos, lo que ha provocado largas colas.

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