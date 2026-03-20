EN VIVO | El precio del petróleo vuelve a bajar, Wall Street retrocede en medio de la guerra

Publicado por Williams PerdomoCarlos Dominguez 20 de marzo, 2026

El precio del barril de Brent del mar del Norte, la referencia mundial, se situaba este viernes por debajo de los 106 dólares y el WTI, su equivalente estadounidense, en torno a los 93 dólares.

Wall Street limitó sus pérdidas el jueves en comparación con las bolsas europeas. El Dow Jones perdió un 0,44%, mientras que los índices Nasdaq y S&P 500 retrocedieron ambos un 0,28%.

La situación se dio luego de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegurara que su país acatará el llamamiento del presidente Donald Trump de no repetir los ataques contra instalaciones energéticas clave de Irán. El ataque israelí contra el yacimiento iraní de South Pars provocó la represalia de este último contra Ras Laffan , la mayor instalación de gas natural del mundo, en Qatar, lo que disparó los precios del petróleo.

Las horas corresponden al horario del Este

08:11 am Bolsas a la baja y petróleo estable pese al conflicto 13:30 20/03/2026 13:30 20/03/2026 Las acciones bajaron y los precios del petróleo se estabilizaron el viernes, al final de una semana turbulenta en la que los ataques contra la infraestructura energética del Golfo sacudieron los mercados globales y avivaron el temor a un shock energético.



Figuras clave alrededor de las 07:15 ET



Brent del Mar del Norte : SUBE 0,5% a 109,20 dólares por barril

: SUBE 0,5% a 109,20 dólares por barril West Texas Intermediate (WTI): BAJA 0,1% a 95,38 dólares por barril

Londres – FTSE 100: BAJA 0,1% a 10.055,35 puntos

– FTSE 100: BAJA 0,1% a 10.055,35 puntos París – CAC 40: BAJA 0,1% a 7.801,39

– CAC 40: BAJA 0,1% a 7.801,39 Fráncfort – DAX: BAJA 0,3% a 22.771,33

Hong Kong – Índice Hang Seng: BAJA 0,9% a 25.277,32 (cierre)

– Índice Hang Seng: BAJA 0,9% a 25.277,32 (cierre) Shanghái – Composite: BAJA 1,2% a 3.957,05 (cierre)

– Composite: BAJA 1,2% a 3.957,05 (cierre) Tokio – Nikkei 225: Cerrado por festivo

Euro/dólar : BAJA a 1,1567 dólares desde 1,1583 del jueves

: BAJA a 1,1567 dólares desde 1,1583 del jueves Libra/dólar : BAJA a 1,3389 dólares desde 1,3425

: BAJA a 1,3389 dólares desde 1,3425 Dólar/yen : SUBE a 158,54 yenes desde 157,65

: SUBE a 158,54 yenes desde 157,65 Euro/libra: SUBE a 86,39 peniques desde 86,23 , al final de una semana turbulenta en la que los ataques contra la infraestructura energética delsacudieron los mercados globales y avivaron el temor a un shock energético.Figuras clave alrededor de las

08:01 am EEUU e Israel destruyen 16 cargueros iraníes en puertos del Golfo 13:11 20/03/2026 13:11 20/03/2026 Estados Unidos e Israel atacaron el viernes 16 buques de carga iraníes en puertos del Golfo, informaron medios locales, que señalaron que los barcos quedaron calcinados.



"Tras el ataque aéreo americano-sionista, al menos 16 buques de carga (...) quedaron completamente calcinados en el incendio", declaró un funcionario local de la provincia sureña de Hormozgán, citado por la agencia de noticias Tasnim.

07:36 am Irán dijo al Reino Unido que es cómplice de la “agresión” de EEUU e Israel 12:40 20/03/2026 13:00 20/03/2026 El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo a su homóloga británica, Yvette Cooper, en una llamada telefónica, que cualquier uso de bases británicas por parte de Estados Unidos sería considerado como “participación en la agresión” contra la república islámica, informó AFP.



No estaba claro cuándo tuvo lugar la conversación con Cooper.



Según un comunicado difundido el viernes por el Ministerio de Exteriores, Araghchi afirmó: “Estas acciones serán sin duda consideradas como participación en la agresión y quedarán registradas en la historia de las relaciones entre ambos países”.

07:32 am La Guardia Revolucionaria afirma que ataques de EEUU e Israel matan a su portavoz 12:36 20/03/2026 13:00 20/03/2026 La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este viernes que ataques de Estados Unidos e Israel mataron a su portavoz, Ali Mohammad Naini.



Según el comunicado publicado en su sitio web Sepah News, el portavoz del régimen iraní "fue martirizado en el cobarde y criminal ataque terrorista perpetrado por el bando estadounidense-sionista al amanecer".

05:24 am Irán amenaza: producción de misiles "continúa" 10:24 20/03/2026 10:28 20/03/2026 Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron este viernes que el país ha seguido produciendo misiles a pesar de la guerra contra Israel y Estados Unidos.



"Nuestra industria de misiles merece una calificación perfecta (...), y no hay motivo de preocupación al respecto, porque incluso en condiciones de guerra seguimos produciendo", aseguró el portavoz de los Guardianes, Alí ​​Mohamad Naini, según cita la agencia de noticias Fars.



El jueves, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán ya no tiene "la capacidad de enriquecer uranio" ni de "producir misiles balísticos".

05:05 am Sri Lanka negó acceso a aviones de EEUU 10:23 20/03/2026 10:23 20/03/2026 Sri Lanka negó el permiso para que dos aviones armados estadounidenses con misiles utilicen un aeropuerto en su territorio durante el período del 4 al 8 de marzo, anunció el presidente, Anura Kumara Dissanayake, ante el Parlamento.



05:00 am Bombardeos en Líbano 10:23 20/03/2026 10:23 20/03/2026 La agencia de prensa libanesa NNA informó de bombardeos israelíes contra varias localidades del sur del país.



"Aviones de guerra enemigos israelíes atacaron al amanecer" ciudades en los distritos de Tiro y Bint Jbeil, indicó, y agregó que las fuerzas israelíes también atacaron otras cinco poblaciones del sur del país.

04:45 am Nuevo incendio en una refinería en Kuwait 10:22 20/03/2026 10:22 20/03/2026 Un incendio fue declarado el viernes en la refinería de Mina Al Ahmadi, tras un ataque con drones.



Varias unidades de esta refinería, pertenecientes a la compañía petrolera nacional de Kuwait, fueron paralizadas mientras los bomberos intentan contener el incendio.

04:30 am Ataques en el Golfo 10:21 20/03/2026 10:21 20/03/2026 Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait respondieron el viernes a ataques con misiles, informaron las autoridades de esos estados del Golfo.



El Ministerio de Defensa saudí informó que había interceptado y destruido 10 aeronaves no tripuladas en el este del país y otras en el norte, mientras la cartera de Interior de Baréin señaló que la metralla de una "agresión iraní" provocó un incendio en un almacén, el cual fue controlado y no causó heridos.

04:20 am Detenciones en Emiratos Árabes 10:20 20/03/2026 10:20 20/03/2026 Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos detuvieron al menos a cinco miembros de una "terrorista roja" vinculada a Irán y al grupo islamista libanés Hezbolá, informaron los medios estatales.



El presunto grupo había "intentado infiltrarse en la economía nacional" como parte de "un plan estratégico preestablecido en coordinación con partes externas vinculadas a Hezbolá e Irán", aseguró la agencia oficial de noticias WAM, al citar al organismo de Seguridad del Estado emiratí.

04:00 am Bombardeos israelíes en Teherán 10:18 20/03/2026 10:18 20/03/2026 "El ejército israelí inició una nueva oleada de ataques dirigidos contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en Teherán", indicaron el viernes por la mañana las fuerzas militares a través de la plataforma de mensajería Telegram.



03:45 am Macron plantea el "marco de la ONU" en Ormuz 10:17 20/03/2026 10:17 20/03/2026 El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó la posibilidad de un "marco de la ONU" para una futura misión destinada a garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz una vez que cesen las hostilidades.



Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón se declararon "dispuestos a contribuir", en su momento, para garantizar la seguridad de esa vía marítima vital para el comercio de hidrocarburos.



Los líderes europeos reunidos en una cumbre en Bruselas pidieron el jueves una "moratoria" sobre los ataques contra las infraestructuras energéticas y de agua en la guerra de Oriente Medio.







03:35 am Reservas estratégicas Los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) comenzaron a poner en el mercado las reservas estratégicas de petróleo, tal como se anunció a mediados de marzo. Se trata de un total de 426 millones de barriles, en su mayoría de crudo.

10:18 20/03/2026 10:18 20/03/2026