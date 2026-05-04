Alemania: al menos dos muertos en un atropello masivo en Leipzig
El alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, confirmó la muerte de al menos dos personas. El autor del atropello está detenido, según las autoridades.
Un atropello masivo ocurrido en la ciudad de Leipzig (Alemania) dejó un balance provisional de dos muertos y varios heridos, tal y como confirmó el alcalde de la ciudad, Burkhard Jung.
Según informaron las autoridades, el autor del atropello fue detenido.
"Un coche atropelló a varios peatones en la calle Grimmaische antes de darse a la fuga. El conductor del vehículo ha sido detenido y ya no representa ningún peligro", dijo la policía alemana, en declaraciones recogidas por AFP.
Jung añadió que la investigación ya está en marcha para esclarecer los motivos del autor del atropello.