Alemania: al menos dos muertos en un atropello masivo en Leipzig

Atropello en Leipzig (Alemia). 4 de mayo de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 4 de mayo, 2026

Un atropello masivo ocurrido en la ciudad de Leipzig (Alemania) dejó un balance provisional de dos muertos y varios heridos, tal y como confirmó el alcalde de la ciudad, Burkhard Jung.

Según informaron las autoridades, el autor del atropello fue detenido.

"Un coche atropelló a varios peatones en la calle Grimmaische antes de darse a la fuga. El conductor del vehículo ha sido detenido y ya no representa ningún peligro", dijo la policía alemana, en declaraciones recogidas por AFP.

Jung añadió que la investigación ya está en marcha para esclarecer los motivos del autor del atropello.