El número de abortos en EEUU sigue aumentando a pesar de la decisión Dobbs del Tribunal Supremo

Publicado por Misty Severi 2 de enero, 2026

El número de abortos en todo el país aumentó en el primer semestre de 2025, en comparación con el año anterior, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que devolvió la regulación de los abortos a los estados.

El Tribunal Supremo emitió el polémico dictamen en junio de 2022, que anuló la histórica sentencia del caso Roe contra Wade.

La pro-abortista Sociedad de Planificación Familiar reveló el mes pasado que el número de abortos mensuales siguió aumentando en 2025, con un estimado de 98.630 bebés abortados cada mes hasta junio de 2025, en comparación con 95.250 abortos cada mes en 2024.

Se calcula que en 2023 se abortaron 88.180 bebés al mes, y 79.620 en 2022.

El grupo también estimó que más de una cuarta parte de los abortos que se llevaron a cabo en la primera mitad de 2025 (27%) fueron a través de la telesalud, lo que significa que se realizaron mediante píldoras abortivas enviadas por correo, según el Daily Wire.

Los abortos telemedicados se llevaron a cabo con mayor frecuencia en los estados con las leyes provida más fuertes, entre ellos Texas y Luisiana. El aborto farmacológico en estos estados está prohibido, pero las píldoras suelen ser enviadas por médicos de otros estados.

El número de abortos medicados en Luisiana en 2024 fue de 7.530, frente a los 2.480 de 2023. En Texas, se produjeron unos 35.870 abortos farmacológicos en 2024, frente a los 12.420 de 2023, según el mismo medio.

Las cifras de abortos mensuales para el segundo semestre de 2025 no se han hecho públicas hasta ahora.

Las nuevas estadísticas llegan cuando los activistas antiaborto estrechamente alineados con el presidente Donald Trump se han sentido cada vez más frustrados porque su administración se ha negado a revocar o restringir la norma que permite la distribución generalizada de los populares medicamentos abortivos.

"Es difícil entender cómo demonios la FDA ha dejado esta regla en su lugar", tuiteó el mes pasado el grupo Susan B. Anthony Pro-Life America. "Los medicamentos abortivos por correo no sólo socavan las leyes estatales, sino que cuestan la vida de los bebés & envían a las mujeres a urgencias

"Los abortos continúan, incluso aumentan, debido a esta norma", añadía.

