Champions League: Bayern y Atlético de Madrid arrasan; el Barcelona, obligado a ganar en la vuelta

Publicado por Alejandro Baños 11 de marzo, 2026

Jornada de goleadas y suspense en la UEFA Champions League. El Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid dejaron encarrilado su pase para los cuartos de final de la máxima competición del fútbol europeo tras arrasar al Atalanta y al Tottenham Hotspur, respectivamente. Por su parte, el FC Barcelona logró el empate desde el punto de penal frente al Newcastle en los últimos compases del partido, mientras que el Liverpool sucumbió en Turquía frente al Galatasaray.

El Bayern enseñó sus credenciales de favorito

En Bérgamo (Italia), el Bayern de Múnich mostró su poderío. El conjunto alemán no tuvo piedad con el Atalanta, al que endosó nada más y nada menos que seis goles (1-6) a pesar de no contar con una de sus grandes estrellas, Harry Kane. El delantero inglés no disputó ni un solo minuto en este duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

"Este es el tipo de actuación que queríamos. Fuimos peligrosos durante todo el partido. Tenemos talento y calidad en el equipo. Así que no es ninguna sorpresa cuando los chicos rinden así", señaló el técnico del Bayern, el belga Vincent Kompany.

Josip Stanicic, Serge Gnabry, Jamaal Musiala, Nicolas Jackson y Michael Olise (con un doblete) fueron los autores de los tantos del conjunto bávaro. Mario Pasalic anotó el tanto del honor para los italianos.

El Atlético de Madrid no desaprovechó las oportunidades

La otra de las goleadas que se pudieron ver en la jornada del martes fue la del Atlético de Madrid. En su estadio, los hombres dirigidos por Diego Pablo Simeone tumbaron al Tottenham Hotspur con una manita (5-2). El arquero titular del conjunto del norte de Londres, Antonin Kinsky, fue sustituido en el minuto 15 de la primera mitad tras cometer dos errores que supusieron dos de los tantos de los rojiblancos y que condenaron a su equipo.

"Me gustó el equipo, tuvo un impacto en el partido favorecido por los errores, que los favorecimos para que sucendieran, eso nos generó confianza para seguir intentando presionar en el campo rival y sacar una ventaja en el primer tiempo importante", dijo Simeone al término del juego.

Marcos Llorente, Antoine Griezmann, Robin Le Normand y Julián Álvarez (con dos tantos) dejaron prácticamente clasificado para los cuartos de final al Atlético. Con sus goles, Perro Porro y Dominic Solanke dan un pequeño ápice de esperanza al Tottenham.

El Barcelona, un empate in extremis

Tuvo que esperar hasta los últimos segundos de su enfrentamiento para conseguir un resultado medianamente decente. El FC Barcelona no pasó del empate frente al Newcastle (1-1) en Inglaterra, en el juego de ida de los octavos de final. Con los británicos casi celebrando el triunfo, los españoles -que no rindieron como se esperaba- pusieron las tablas en el marcador desde el punto de penalti en el minuto 90+6.

"No jugamos buen partido con balón. Sin balón hemos estado bien, hemos defendido juntos, como equipo. Eso ha sido positivo. No era fácil jugar en este estadio, con esa presión y este ambiente. Hemos tenido muchos errores con esa presión y hay que mejorar", declaró Hansi Flick, director técnico del Barcelona.

Lamine Yamal se encargó de transformar la pena máxima para dar el empate a los azulgrana. Antes, Harvey Barnes adelantó al Newcastle.

El Liverpool, obligado a remontar

La sorpresa de la jornada se vivió en Turquía. El Galatasaray se impuso al Liverpool por la mínima (1-0) en Estambul, obligando a los ingleses a remontar en Anfield en el encuentro de vuelta. Es la segunda vez que el plantel dirigido por Arne Slot cae frente a los turcos esta temporada.

"Es un estadio muy difícil. Tanto para los jugadores rivales como para los entrenadores. Es difícil concentrarse y comunicar", afirmó Slot al término del juego.

El único gol del partido lo anotó Mario Lemina cuando solo habían transcurrido siete minutos.