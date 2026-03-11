Un juez archiva la investigación contra Elon Musk por las cuentas de X suspendidas en Brasil

Ilustración de Elon Musk y su cuenta de X, antes Twitter ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Publicado por Diane Hernández 11 de marzo, 2026

Un juez brasileño ordenó este martes archivar una investigación contra el magnate Elon Musk por supuestamente usar su plataforma X para incumplir órdenes judiciales y tentar contra las instituciones públicas.

El magistrado de la corte suprema Alexandre de Moraes había abierto en 2024 una investigación contra el empresario "por obstrucción de la justicia" y otros delitos, en medio de una extensa pugna entre la justicia brasileña y X sobre libertad de expresión y regulación de plataformas digitales.

Según informes policiales citados por el tribunal, figuras vinculadas al expresidente Jair Bolsonaro operaron una "milicia digital" al lograr que sus cuentas de X, pese a estar bloqueadas, difundieran "informaciones falsas" y azuzaran la polarización política, refirió la AFP.

"Fallas operacionales" que fueron subsanadas

Los fiscales solicitaron archivar el caso tras no encontrar indicios de "desobediencia" por parte de la plataforma, sino únicamente "fallas operacionales" que fueron subsanadas.

Moraes lo concedió.

"No se reunieron pruebas que respalden la tesis inicial de utilización dolosa de la red social X para tentar contra la autoridad del Poder Judicial brasileño", afirmó el magistrado, según la resolución obtenida por la AFP.

Moraes: figura central en las decisiones judiciales sobre la regulación de redes sociales

Moraes ha sido figura central en las decisiones judiciales sobre regulación de redes sociales en Brasil, incluyendo el bloqueo temporal de X en 2024, y en el juicio que condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por golpismo.

Esas actuaciones le valieron sanciones de Estados Unidos en julio pasado, impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, quien calificó el juicio contra su aliado Bolsonaro de "caza de brujas".

Las medidas fueron levantadas en diciembre, tras los esfuerzos del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva por recomponer los lazos diplomáticos entre Brasilia y Washington.