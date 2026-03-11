Al menos 46 presos políticos murieron en cárceles cubanas tras las protestas de 2021, según la CIDH

Publicado por Virginia Martínez 11 de marzo, 2026

Al menos 46 personas detenidas por su participación en las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba murieron bajo custodia tras presuntas demoras o negación deliberada de atención médica en prisión, denunciaron organizaciones de la sociedad civil durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia fue presentada en el marco del actual periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra en Ciudad de Guatemala. Según explicó Camila Rodríguez, directora de la organización Justicia 11J, al menos 46 reclusos fallecieron entre enero de 2025 y los primeros días de marzo de 2026, informó la AFP.

Rodríguez afirmó que las muertes se produjeron por la "negación o retraso deliberado de la atención médica" en los centros penitenciarios. En varios casos, añadió, los presos fueron trasladados a hospitales cuando su estado de salud "ya era irreversible".

294 casos documentados sin atención médica

De acuerdo con el monitoreo realizado por organizaciones civiles, los decesos forman parte de un total de 294 casos documentados de detenidos a los que se les negó atención médica durante ese periodo.

"Hasta la fecha no tenemos conocimiento de investigaciones independientes ni de funcionarios penitenciarios que hayan sido responsabilizados por estas muertes bajo custodia estatal", señaló la activista durante la audiencia.

Las protestas del 11J Las protestas del 11 de julio de 2021 —las mayores registradas en la isla desde que tomó el poder Fidel Castro en 1959— movilizaron a miles de personas que salieron a las calles al grito de "tenemos hambre" y "abajo la dictadura". Las manifestaciones dejaron al menos un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

La privación de libertad en Cuba: "una herramienta sistemática de castigo"

Durante la audiencia también intervino Cristhian Jiménez, quien afirmó que la privación de libertad en Cuba continúa siendo "una herramienta sistemática de castigo contra quienes ejercen derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de protesta".

Jiménez señaló además que la excarcelación de más de 500 personas detenidas tras las protestas, realizada hace un año, estuvo marcada por "ambigüedades, discrecionalidad política y ausencia de transparencia". Según indicó, seis de esas personas fueron posteriormente devueltas a prisión, entre ellas varias consideradas "presas de conciencia" por Amnistía Internacional.

"Hoy, un año después, la realidad es inequívoca. La represión en Cuba continúa", afirmó.

En la audiencia también participaron representantes del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, la Asociación Civil Programas y la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, entre otras organizaciones.