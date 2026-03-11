Clásico Mundial: Italia sorprende a EEUU y Japón vence sin Ohtani

Italia derrota a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 AP / Cordon Press .

Publicado por Víctor Mendoza 11 de marzo, 2026

(AFP) El Clásico Mundial de Béisbol vivió una jornada de sorpresas este martes con los triunfos 3x2 de Canadá sobre Puerto Rico y 8x6 de Italia sobre Estados Unidos, en el penúltimo día de la fase de grupos.

Un ponche de Greg Weissert frente a Aaron Judge aseguró la sorprendente victoria 8x6 de Italia sobre Estados Unidos en el Daikin Park, de Houston.

Los europeos sumaron su tercer triunfo de la fase de grupos y subieron al primer lugar del Grupo B, desbancando al mismísimo Estados Unidos.

Los cuadrangulares de Kyle Teel, Sam Antonacci y Jac Caglianone marcaron una diferencia de cinco carreras en los primeros cuatro episodios.

"Fue un partido bueno para Italia", dijo el manager de Estados Unidos, Mark DeRosa. "Teníamos los jugadores correctos en el plato en el momento correcto pero simplemente no lo logramos".

"Tengo que darle todo el crédito a Italia, no creo que hemos llegado flojos, el crédito es de ellos", reconoció.

Desde la lomita, el derecho Michael Lorenzen cumplió con una gran actuación de 4.2 innings en los que permitió dos hits y una base por bolas.

Italia necesita un triunfo ante México en el último partido de la primera ronda para asegurar la clasificación y lo haría como líder de grupo, un tropiezo ante el cuadro azteca dejaría todo en manos del promedio de carreras ante un triple empate.

De lograr el pase, sería la segunda participación consecutiva para Italia en cuartos de final.

Canadá golpeó a Puerto Rico

Canadá ha confirmado su evolución en el béisbol desde la lomita limitando a una poderosa ofensiva de Puerto Rico a cinco hits, jugando frente a sus fieles en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

"No podemos pedir más de nuestros lanzadores", dijo el manager Ernie Whitt. "Jugamos para estar en esta posición, sabíamos que queríamos ganar esta noche pero que no significa nada si no ganamos mañana".

Un par de bases por bolas a Tyler O’Neill y Tyler Black en agregado a un sencillo de Abraham Toro impulsaron las tres carreras de la victoria para Canadá que con este triunfo puede aspirar al liderato del Grupo A en la jornada del miércoles.

Los norteamericanos necesitan un triunfo ante el cuadro cubano para asegurar la clasificación, ambos equipos llegan con la necesidad de triunfo, el perdedor regresará a casa.

Japón cierra con un paso perfecto

Cuatro partidos y cuatro victorias es el balance de Japón en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 luego de imponerse 9x0 sobre República Checa.

El cuadro nipón llegó con el pase asegurado a los cuartos de final e hizo descansar al estelar Shohei Ohtani.

Munetaka Murakami lideró el ataque y sentenció el partido con un Grand Slam en la parte baja de la octava entrada en la que Japón anotó todas sus carreras.

"Esperaba que pegara un jonrón, uno bueno, y lo hizo", manifestó el manager Hirokazu Ibata. "Ahora vamos a Estados Unidos, tendremos algunos días para ajustarnos y espero que siga así".

República Checa, que llegó al partido permitiendo 30 carreras en sus primeros tres partidos, logró mantener en cero a los campeones durante siete entradas hasta el colapso de la octava.

Japón ahora se concentra en un largo camino con destino a Miami donde enfrentará este viernes a República Dominicana o Venezuela en partido correspondiente a los cuartos de final.