EN VIVO: EEUU e Israel descargan toda su fuerza sobre las instalaciones petroleras iraníes

Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en una zona de los suburbios del sur de Beirut AFP

Publicado por Diane Hernández 8 de marzo, 2026

La novena jornada de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán arranca marcada por una nueva escalada de ataques en varios puntos de Oriente Próximo. Durante la madrugada de este domingo, Irán aseguró haber lanzado misiles y drones contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, acciones que provocaron incendios en infraestructuras estratégicas y que han sido calificadas por los países del Golfo como una peligrosa intensificación del conflicto.

En paralelo, Israel llevó a cabo una nueva oleada de bombardeos sobre Irán, con impactos en instalaciones petroleras en Teherán y ataques contra objetivos militares como hangares y aviones de combate en el aeropuerto de Isfahán.

Con ataques cruzados en varios países y nuevos frentes abiertos en la región, la guerra entra en su noveno día con señales de una escalada regional cada vez más amplia.

Las horas corresponden al horario del este (EST).

05:25 am Interrumpida "temporalmente" la distribución de combustible en Teherán tras ataques 10:31 08/03/2026 10:31 08/03/2026 La distribución de combustible en Teherán se ha "interrumpido temporalmente" después de ataques estadounidenses e israelíes contra depósitos de petróleo en la capital y sus alrededores, informó el gobernador de la ciudad, Mohammad Sadegh Motamedian, este domingo.



"Debido a los daños en la red de suministro de combustible, la distribución se ha interrumpido temporalmente", dijo la fuente, citada por la agencia oficial de noticias Irna.