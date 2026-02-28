Publicado por Joaquín Núñez 28 de febrero, 2026

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, murió durante los ataques de Israel y Estados Unidos. Así lo confirmó Donald Trump en su cuenta de Truth Social. El presidente describió al ayatolá iraní como "una de las personas más malvadas de la historia". A su vez, aseguró que el operativo no finalizaría hasta lograr la "paz en Medio Oriente". El complejo del ayatolá fue uno de los primeros objetivos alcanzados por el ataque conjunto contra Teherán.

Si bien las primeras informaciones indicaban que Jamenei, de 86, había logrado salir a tiempo y se encontraba lejos de la ciudad al momento de los ataques, las especulaciones sobre su muerte se intensificaron durante la noche iraní.

El primero en mencionar la posible muerte del ayatolá fue el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Minutos después, medios como Axios y Reuters reportaron la situación luego de hablar con altos mandos israelíes y estadounidenses.

"Acabamos de recibir esta noticia hace literalmente dos minutos, pero Fox News puede confirmar que el líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, ha fallecido tras los ataques israelíes contra su complejo y su ubicación a primera hora de hoy", informó TreyYingst, corresponsal jefe en el extranjero de Fox News. Posteriormente, el Washington Post confirmó posteriormente que el cuerpo de Jamenei fue encontrado entre los escombros de su complejo.

Además, un funcionario estadounidense le dijo a Fox News que, además del líder supremo, entre cinco y diez importantes líderes iraníes murieron durante el ataque inicial.

Jamenei llevaba en el poder desde 1989, cuando reemplazó a Ruhollah Jomeiní, quien lideró la revolución iraní de 1979 que terminó con el derrocamiento de Mohammad Reza Pehlevi.

La confirmación de Trump

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", escribió el presidente en su red social.

"Esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país. Nos han informado de que muchos miembros del IRGC, del ejército y de otras fuerzas de seguridad y policiales ya no quieren luchar y están buscando nuestra inmunidad", añadió.

A su vez, precisó que los bombardeos continuarán "sin interrupción durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO ORIENTE". Se espera que el objetivo final sea lograr un cambio de régimen en Irán.

Noticia en desarrollo...