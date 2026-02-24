Reindustrialización bajo Trump: Apple moverá una parte importante de su producción a Houston

Publicado por Diane Hernández 24 de febrero, 2026

Apple Inc. trasladará parte de la producción de su computadora de escritorio Mac Mini a Estados Unidos desde Asia, en una nueva iniciativa para relocalizar segmentos de su cadena de suministro, informó en primicia The Wall Street Journal.

El proyecto comenzará a finales de este año en una planta de Foxconn ubicada en el norte de Houston, Texas, de acuerdo con Sabih Khan, director de operaciones de Apple, quien ofreció detalles durante una visita a las instalaciones organizada para el Journal.

Khan mostró dos edificios principales: uno donde Foxconn ya ensambla servidores de inteligencia artificial para Apple y otro, actualmente utilizado como almacén, que será transformado en un espacio de fabricación de aproximadamente 220.000 pies cuadrados destinado a la producción del Mac Mini.

Parte de una inversión mayor en EEUU

El traslado forma parte del compromiso anunciado por Apple en agosto pasado de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos durante cuatro años. Según el Journal, este y otros compromisos similares de grandes compañías se produjeron tras presiones de la administración de Donald Trump para impulsar la inversión nacional, a cambio de exenciones arancelarias.

No obstante, Khan aclaró que la fabricación del Mac Mini no abandonará Asia por completo. La producción continuará en ese continente, mientras que la línea de Houston atenderá principalmente la demanda del mercado estadounidense a medida que aumente su capacidad.

Un producto de nicho El Mac Mini representa menos del 5% de las ventas globales de computadoras Mac y menos del 1% de las ventas totales de la compañía, según estimaciones citadas por el Journal de Consumer Intelligence Research Partners. Es un equipo popular entre desarrolladores de software para el ecosistema Apple y, más recientemente, entre usuarios que buscan ejecutar herramientas y agentes de inteligencia artificial desde sus escritorios.

​Khan señaló que la compañía tiene mayor confianza en la demanda sostenida del Mac Mini que en la de la Mac Pro, el modelo más costoso de Apple.

Antecedentes en Texas

Apple ya había intentado fabricar la Mac Pro en una planta en Austin, Texas, inaugurada en 2013. Sin embargo, según fuentes citadas por el Journal, la producción en esa instalación se redujo considerablemente con el paso de los años.

En paralelo a la expansión industrial en Houston, Apple también planea abrir un nuevo centro de capacitación en fabricación avanzada dentro del complejo. El espacio estará destinado a estudiantes, empleados de proveedores y profesionales interesados en aprender técnicas de manufactura desarrolladas por la empresa.

Tanto la nueva línea de producción como el centro de formación están previstos para iniciar operaciones a finales de este año.