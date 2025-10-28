“Una nueva era dorada”: Trump consolida una alianza estratégica con Japón tras la firma de acuerdos comerciales y de recursos minerales

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, firmaron este lunes dos acuerdos tras una reunión bilateral en el país asiático: uno sobre comercio y otro sobre la extracción y procesamiento de tierras raras y minerales críticos. El mandatario republicano, quien se encuentra en la nación nipona en la segunda etapa de una gira de una semana por Asia, materializó estos acuerdos luego de la reciente decisión de China de endurecer los controles de exportación de dichos materiales, los cuales son cruciales para el desarrollo de diferentes tipos de productos.

En un comunicado posterior a la reunión, la Casa Blanca señaló que los Estados Unidos y Japón tienen planeado cooperar mediante el uso de diferentes políticas económicas e inversiones coordinadas para acelerar el desarrollo de mercados diversificados, líquidos y justos de minerales críticos y tierras raras. Asimismo, la Casa Blanca añadió que el objetivo del acuerdo entre Washington y Tokio es “ayudar a ambos países a lograr resiliencia y seguridad en las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras”.

Detalles sobre los acuerdos

El primer acuerdo entre Trump y Takaichi llamó a una “nueva era dorada” en la alianza entre los dos países y hace referencia al acuerdo comercial que el líder republicano anunció el pasado julio, el cual impuso un arancel del 15 % a todos los productos japoneses a cambio de 550.000 millones de dólares en inversiones japonesas en los Estados Unidos. “Los dos líderes expresaron con satisfacción los rápidos y continuos esfuerzos de ambos países, y confirmaron su fuerte compromiso con la implementación de este GRAN ACUERDO”, indicó el documento.

El segundo documento firmado por los dos líderes detalla que, tras el acuerdo, se asegura el suministro de minerales críticos y tierras raras mediante la minería y el procesamiento. Dicha firma tiene lugar luego de que Trump lograra materializar acuerdos similares con los gobiernos de Malasia y Tailandia a lo largo de su gira por Asia.

Al firmar los documentos sobre la “nueva era dorada” de las relaciones entre los dos países y la cooperación en minerales críticos, Trump elogió a Japón como aliado y destacó a Takaichi, quien es la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del país. La líder nipona añadió que fuegos artificiales procedentes de la prefectura japonesa de Akita serán presentados en Washington D. C. durante las celebraciones del Día de la Independencia en 2026. “Quiero felicitarte por ser la primera mujer en ser primera ministra. Es algo importante. Es algo importante”, respondió Trump, quien añadió que Japón es un “aliado del más alto nivel” para Estados Unidos.