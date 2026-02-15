Los retrasos en el desembolso de fondos del estado de NY dejan en la estacada a las escuelas judías

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de febrero, 2026

Desde 2017, el presupuesto del estado de Nueva York ha incluido millones de dólares para salarios de maestros de escuelas no públicas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El estado lleva un serio retraso en la distribución de esos fondos. En el presupuesto de 2026, se asignaron 85,5 millones de dólares para profesores de STEM en todas las escuelas no públicas, pero nada de ese dinero se ha pagado.

El último de este dinero que recibieron las escuelas judías fue a finales de 2024 y estaba designado para el año escolar 2022-23, según Sydney Altfield, CEO de Teach Coalition, un programa de la Unión Ortodoxa.

Las escuelas no públicas incluyen escuelas privadas seculares y escuelas parroquiales, incluyendo instituciones educativas católicas y judías, y las escuelas judías representan alrededor del 30% de los beneficiarios del programa de maestros STEM, dijo Altfield a JNS.

Los directores de escuelas judías como el rabino Bini Krauss, de la Academia SAR, necesitan que el estado de Nueva York se ponga al día en la distribución del dinero que el gobierno ya ha asignado para pagar algunos salarios de los profesores.

La Academia SAR es una gran escuela diurna judía ortodoxa moderna K-8 con 1.050 alumnos en la sección Riverdale del Bronx. Su escuela secundaria hermana, SAR, tiene otros 650 estudiantes.

En 2022-23, 140 escuelas judías recibieron el dinero para los salarios de los maestros de STEM, dijo a JNS Adam Katz, director asociado de programas gubernamentales de Teach.

Desde que comenzó el programa de salarios para maestros de STEM, SAR ha recibido entre $ 900,000 y $ 1 millón, lo que ha financiado parcialmente los salarios de unos 50 maestros, dijo Krauss a JNS. El dinero estatal para los profesores de STEM "ha sido muy, muy importante para nosotros", dijo.

La matrícula anual en las escuelas primarias y secundarias de SAR es de unos 28.000 dólares, y para la escuela secundaria, de 37.000 dólares. Recibir el dinero del Estado "nos permite mantener la calidad y mantener los aumentos de matrícula razonables, todo gracias al Estado", dijo Krauss a JNS.

Teach Coalition defiende a 250 escuelas diurnas judías de su red en todo el país, 120 de las cuales están en Nueva York. Van desde escuelas diurnas comunitarias que atienden a estudiantes judíos de todo el espectro religioso hasta la Yeshiva Rabbi Chaim Berlin, una escuela fervientemente ortodoxa de Brooklyn, N.Y. Creada en 2013, Teach ayuda a más de 30 escuelas judías a solicitar los fondos estatales.

Además de la financiación de los salarios de los profesores de STEM, el dinero designado para los profesores de música y arte en las escuelas no públicas y subvenciones de seguridad muy necesarias también están gravemente retrasadas, dijo Altfield a JNS.

El presupuesto de financiación estatal para profesores de música y arte fue aprobado por primera vez con 5 millones de dólares en 2024, y lo mismo de nuevo en 2025, aunque nada de ese dinero ha sido desembolsado, según Altfield.

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York es el encargado de procesar las solicitudes y distribuir los fondos asignados. Múltiples mensajes que JNS dejó a funcionarios de allí no fueron devueltos.

Emma Wallner, subsecretaria de prensa de la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, dijo a JNS que la gobernadora "ha comprometido más fondos estatales para el salario de los maestros y los esfuerzos de retención que cualquiera de sus predecesores."

"El Departamento de Educación del Estado, una entidad separada de la oficina del gobernador, supervisa la dispersión de los fondos", dijo Wallner. "El gobernador está trabajando estrechamente con ellos para asegurar el éxito de los estudiantes y de los profesores en todo el estado."

Hay requisitos estrictos para optar al reembolso salarial a los profesores. Un profesor debe tener un máster, por ejemplo, y no puede impartir ninguna asignatura religiosa. El requisito de estudios de postgrado para los profesores significa que las yeshivas jasídicas generalmente no califican, dijo Altfield a JNS.

Para ayudar a los profesores a obtener sus títulos de posgrado, Teach ha desarrollado un programa con la Universidad Empire State de la Universidad Estatal de Nueva York, el Gratz College y la Universidad Touro, según Katz, de Teach.

Los reembolsos estatales de STEM no cubren todo el salario del profesor, según Katz, de Teach. La cantidad presupuestada por el estado se divide entre las escuelas aprobadas que lo solicitan. Por ejemplo, dijo, en la última ronda para la que se aceptaron solicitudes, había 58 millones de dólares disponibles, pero las escuelas solicitaron 134 millones de dólares en total.

La adjudicación media para ese año fue de más de 100.000 dólares por escuela, por lo que las escuelas recibieron el 43% de los fondos que solicitaron, dijo Katz a JNS.

Los retrasos también causan problemas a las escuelas a la hora de elaborar presupuestos, tomar decisiones de contratación, etc., según Altfield.

"La realidad es que sin dinero que entre por la puerta, las escuelas están en números rojos", dijo a JNS. "Tienen que echar mano de otros lugares, reservas o financiación de becas, más recaudación de fondos de la comunidad sólo para poder mantenerse a flote hasta que llegue ese dinero".

El programa federal Education Freedom Tax Credit, que comenzará en enero de 2027, proporcionará un crédito fiscal de 1.700 dólares a cada familia que haga una donación de 1.700 dólares a una organización que conceda becas. Esa organización, a su vez, concederá becas de 1.700 dólares a la escuela que elija la familia donante.

Pero los estados tienen que optar por el programa para que sus residentes puedan optar a las becas.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, se convirtió en el primer demócrata considerado posible candidato a la presidencia de EE.UU. en 2028 en optar por el programa. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, el gobernador de Maryland, Wes Moore, el gobernador de California, Gavin Newsom, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, no han dicho si incluirán a sus estados en el programa.

Hochul tampoco ha dicho si inscribirá a su estado en el programa republicano.

Una fuente en la oficina del gobernador dijo que Hochul está esperando revisar la orientación del programa de la administración Trump, que Nueva York aún no ha recibido.Dado el "panorama de financiación federal en constante cambio y el preocupante historial del presidente", Hochul no puede comprometerse hasta que lo haga, dijo la fuente.

"Muchas de nuestras familias se beneficiarían de este programa," dijo Krauss, de SAR, a JNS. "Sería un verdadero cambio de juego".

