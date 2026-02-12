México y EEUU incautan varias toneladas de cocaína en el Pacífico en una "operación bilateral"

Soldados de la Marina mexicana junto a paquetes de cocaína incautados AFP / Mexican Navy .

Publicado por Carlos Dominguez 12 de febrero, 2026

La Secretaría de Marina informó este miércoles que la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de EEUU y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur, aseguró varias toneladas de cocaína durante una inusual operación conjunta en el océano Pacífico.

Este despliegue conjunto se produce en un contexto de tensiones entre ambos países, tras las advertencias del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de emprender acciones contra los cárteles por vía terrestre.

188 bultos incautados

La Marina detalló en un comunicado que la operación, realizada fuera de las aguas territoriales mexicanas, se llevó a cabo en el marco de la "cooperación bilateral para combatir el tráfico de drogas", bajo un esquema de "coordinación y pleno respeto a la soberanía nacional".

"Se logró el aseguramiento de aproximadamente 188 bultos que representan varias toneladas de presunta cocaína", indicó, y agregó que fueron hallados en una embarcación que navegaba al oeste de Isla Clarión, a unos 1.100 kilómetros del puerto de Manzanillo, en el estado de Colima.

La Marina informó además que fueron detenidas varias personas, aunque no especificó cuántas.

Drones de los cárteles en zona fronteriza

La presidente Claudia Sheinbaum ha reiterado que no permitirá la entrada de militares estadounidenses para participar en operaciones de seguridad dentro de México, pese a la insistencia de Trump en que fuerzas de su país colaboren directamente en territorio mexicano.

La Administración Trump, por su parte, informó la mañana del miércoles que había neutralizado drones pertenecientes a cárteles mexicanos en la zona fronteriza, un hecho que provocó el cierre durante varias horas del aeropuerto de El Paso, ciudad vecina de Juárez.

Sheinbaum afirmó que su Gobierno no cuenta con reportes sobre la presencia de drones operados por grupos criminales en la frontera con EEUU.