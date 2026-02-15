Lillard gana su tercer concurso de triples de NBA pese a su lesión

Publicado por Williams Perdomo 15 de febrero, 2026

Sin jugar un solo minuto esta temporada por lesión, Damian Lillard igualó el récord de victorias del concurso de triples de la NBA con un tercer título, mientras Keshad Johnson triunfó en otra descafeinada competencia de volcadas.

La tradicional jornada de concursos sirvió de aperitivo para el Juego de las Estrellas que se celebrará el domingo en el Intuit Dome, la cancha de Los Angeles Clippers.

La gran figura del sábado fue un jugador al que nadie esperaba en esta edición 75 del All Star, Damian Lillard.

El base de los Portland Trail Blazers, que está de baja desde abril, no había tirado la toalla de alcanzar el récord de victorias en el concurso de triple, tras sus triunfos seguidos de 2023 y 2024.

A pocos días del evento, Lillard sorprendió a todos al anotarse para la búsqueda de su tercera corona a pesar de que sigue en rehabilitación de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió cuando militaba en los Milwaukee Bucks

El público del Intuit Dome, donde no se coparon los 18.000 asientos, apoyó con entusiasmo la hazaña de Lillard frente a siete reputados rivales, incluido un antiguo ganador, Devin Booker (2018).

En su primera aparición, Lillard logró 27 puntos con los que se metió en la final junto al novato Kon Knueppel (Hornets) y Devin Booker (Suns), que lograron 27 y 30 unidades.

En esa ronda quedaron eliminados Donovan Mitchell (24), Norman Powell (23), Jamal Murray (18), Tyrese Maxey (17) y Bobby Portis Jr. (15).

En la final, Lillard acumuló 29 puntos con los que batió a Booker (27) y a Knueppel (17).

Récord de Bird y Hodges

Lillard, elegido nueve veces para el All Star, se unió al grupo de tricampeones que hasta ahora formaban Larry Bird (1986-1988) y Craig Hodges (1990-1992).

El base hizo saber que estaba listo para competir cuando el grupo estaba cerrado, pero a última hora se abrió una plaza.

Keshad Johnson, rey de volcadas

El concurso de volcadas, el otro plato fuerte del sábado, no hizo mucho por recuperar el atractivo que tuvo en otra época.

Este año en el cartel tampoco aparecía Matthew Mac McClung, el jugador que salvo las tres pasadas ediciones con victorias consecutivas.

Los participantes fueron cuatro jugadores casi desconocidos y debutantes en el concurso, que no lograron impresionar a un jurado que incluía a algunos de los mejores voladores de la historia, como Dominique Wilkins y Julius Erving.

El único mate de puntuación perfecta lo realizó Carter Bryant, novato de los San Antonio Spurs, en su primer intento de la final ante Keshad Johnson, alero de los Miami Heat.

Anteriormente quedaron eliminados Jaxson Hayes (Lakers) y el también novato Jase Richardson (Magic), hijo de Jason Richardson, campeón del concurso en 2002 y 2003.

La espectacular volcada de Bryant, que dejó botar la pelota para tomarla en el aire y machacar después de pasársela por debajo de las piernas, ponía el trofeo en su mano.

Al novato le bastaba con una votación media en su segunda volcada, pero falló los primeros tres intentos y, en medio del nerviosismo, en el cuarto hizo una discreta ejecución que fue insuficiente para superar a Johnson.